https://sputnikarabic.ae/20230529/دولة-أفريقية-تبدي-اهتمامها-بإنشاء-قاعدة-عسكرية-روسية-على-أراضيها-1077540009.html
دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا ليون دودونو بوناغازا، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:23+0000
2023-05-29T08:23+0000
2023-05-29T08:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/30/1018253089_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_074bc79ee8a8c1d54c0c9b3d547cdbe2.jpg
وقال السفير بوناغازا خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "كانت بلادنا الأولى في أفريقيا التي قاومت الفرنسيين ووجودهم العسكري في البلاد، لكننا في الوقت الراهن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية يمكن أن يوجد فيها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي".ووصف السفير رفع العلم الروسي في القاعدة الفرنسية السابقة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه علامة على أن البلاد "طردت الفرنسيين أخيرًا" وأن "روسيا الآن سوف تكون جنبًا إلى جنب مع جمهورية أفريقيا الوسطى".واعتبر السفير بوناغازا أن وجود مدربين عسكريين روس في البلاد عزز القدرة القتالية للجيش، وذلك بسبب استمرار التهديدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/السفير-الروسي-لدى-أفريقيا-الوسطى-الحكومة-أرسلت-طلبا-للأمم-المتحدة-لزيادة-عدد-المدربين-الروس-1073058386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/30/1018253089_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0022ba0aafc3de8ce9040170499c4c41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
تابعنا عبر
أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا ليون دودونو بوناغازا، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.
وقال السفير بوناغازا خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "كانت بلادنا الأولى في أفريقيا التي قاومت الفرنسيين ووجودهم العسكري في البلاد، لكننا في الوقت الراهن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية يمكن أن يوجد فيها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي".
ووصف السفير رفع العلم الروسي في القاعدة الفرنسية السابقة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه علامة على أن البلاد "طردت الفرنسيين أخيرًا" وأن "روسيا الآن سوف تكون جنبًا إلى جنب مع جمهورية أفريقيا الوسطى".
واعتبر السفير بوناغازا أن وجود مدربين عسكريين روس في البلاد عزز القدرة القتالية للجيش، وذلك بسبب استمرار التهديدات الأمنية.