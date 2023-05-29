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https://sputnikarabic.ae/20230529/دولة-أفريقية-تبدي-اهتمامها-بإنشاء-قاعدة-عسكرية-روسية-على-أراضيها-1077540009.html
دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها
أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا ليون دودونو بوناغازا، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:23+0000
2023-05-29T08:23+0000
العالم
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وقال السفير بوناغازا خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "كانت بلادنا الأولى في أفريقيا التي قاومت الفرنسيين ووجودهم العسكري في البلاد، لكننا في الوقت الراهن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية يمكن أن يوجد فيها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي".ووصف السفير رفع العلم الروسي في القاعدة الفرنسية السابقة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه علامة على أن البلاد "طردت الفرنسيين أخيرًا" وأن "روسيا الآن سوف تكون جنبًا إلى جنب مع جمهورية أفريقيا الوسطى".واعتبر السفير بوناغازا أن وجود مدربين عسكريين روس في البلاد عزز القدرة القتالية للجيش، وذلك بسبب استمرار التهديدات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/السفير-الروسي-لدى-أفريقيا-الوسطى-الحكومة-أرسلت-طلبا-للأمم-المتحدة-لزيادة-عدد-المدربين-الروس-1073058386.html
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العالم
العالم

دولة أفريقية تبدي اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

08:23 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsy
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أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا ليون دودونو بوناغازا، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.
وقال السفير بوناغازا خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "كانت بلادنا الأولى في أفريقيا التي قاومت الفرنسيين ووجودهم العسكري في البلاد، لكننا في الوقت الراهن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية يمكن أن يوجد فيها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي".
ووصف السفير رفع العلم الروسي في القاعدة الفرنسية السابقة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه علامة على أن البلاد "طردت الفرنسيين أخيرًا" وأن "روسيا الآن سوف تكون جنبًا إلى جنب مع جمهورية أفريقيا الوسطى".
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واعتبر السفير بوناغازا أن وجود مدربين عسكريين روس في البلاد عزز القدرة القتالية للجيش، وذلك بسبب استمرار التهديدات الأمنية.
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