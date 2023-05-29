شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة... فيديو
© AFP 2023 / KAYHAN OZERأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / KAYHAN OZER
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مصورة، توثق احتفالات في دولة قطر، بمناسبة فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الأحد، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.
ونشرت وسائل إعلامية فيديو لمبنى أحد المستشفيات في الدوحة، وهو مضاء بالعلم التركي، وصورة لأردوغان بعد الفوز في الانتخابات.
إضاءة مستشفى “ذا فيو” بالعاصمة القطرية #الدوحة بالعلم التركي وصورة #أردوغان بعد فوزه بـ #الانتخابات_الرئاسية_التركية #تركيا #الانتخابات_التركية2023 #قطر pic.twitter.com/TeI9cyMif7— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2023
كما نشر رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية، جابر الحرمي، فيديو لمسيرات في قطر، تحتفل بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.
مسيرات في #قطر احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2028 .. pic.twitter.com/NWREyMxXxY— جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 28, 2023
مسيرات في قطر أمس احتفالا بفوز #أردوغان_رئيسا_لتركيا pic.twitter.com/zH3packw4G— رتيل حسن (@rateelhasan) May 29, 2023
كما أضيئت أبراج لوسيل في العاصمة القطرية بصورة أردوغان، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة ممتدة حتى عام 2028.
أبراج لوسيل تحتفل بفوز #أردوغان#قطر pic.twitter.com/ZYRXq8H1aa— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) May 28, 2023
يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، هنأ الرئيس التركي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر "تويتر"، قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.