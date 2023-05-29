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https://sputnikarabic.ae/20230529/شوارع-قطر-تحتفل-بفوز-أردوغان-بفترة-رئاسية-جديدة-فيديو-1077542047.html
شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة... فيديو
شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مصورة، توثق احتفالات في دولة قطر، بمناسبة فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الأحد، بعد... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:18+0000
2023-05-29T09:18+0000
قطر
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العالم العربي
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
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ونشرت وسائل إعلامية فيديو لمبنى أحد المستشفيات في الدوحة، وهو مضاء بالعلم التركي، وصورة لأردوغان بعد الفوز في الانتخابات. كما نشر رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية، جابر الحرمي، فيديو لمسيرات في قطر، تحتفل بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.كما أضيئت أبراج لوسيل في العاصمة القطرية بصورة أردوغان، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة ممتدة حتى عام 2028.يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، هنأ الرئيس التركي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر "تويتر"، قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يخاطب-أنصاره-في-إسطنبول-ويوجه-الشكر-إلى-الشعب-التركي-1077522004.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان
قطر, أخبار قطر اليوم, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان

شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة... فيديو

09:18 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / KAYHAN OZERأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / KAYHAN OZER
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تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مصورة، توثق احتفالات في دولة قطر، بمناسبة فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الأحد، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.
ونشرت وسائل إعلامية فيديو لمبنى أحد المستشفيات في الدوحة، وهو مضاء بالعلم التركي، وصورة لأردوغان بعد الفوز في الانتخابات.
كما نشر رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية، جابر الحرمي، فيديو لمسيرات في قطر، تحتفل بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.
كما أضيئت أبراج لوسيل في العاصمة القطرية بصورة أردوغان، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة ممتدة حتى عام 2028.
يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، هنأ الرئيس التركي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر "تويتر"، قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان أمام أنصاره: أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى
أمس, 17:22 GMT
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
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