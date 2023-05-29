https://sputnikarabic.ae/20230529/قادة-أوروبا-يهنؤون-أردوغان-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-لتركيا-1077528769.html

قادة أوروبا يهنؤون أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

قادة أوروبا يهنؤون أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ قادة أوروبيون، يوم الأحد، الرئيس التركي المنتخب حديثا، رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T00:12+0000

2023-05-29T00:12+0000

2023-05-29T00:12+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

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موسكو – سبوتنيك. هذا وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في وقت سابق، فوز رجب طيب أردوغان، بمنصب الرئاسة أمام منافسه المعارض التركي، كمال كليجدار أوغلو، بحصول أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على أكثر من 52 بالمئة من أصوات المقترعين.وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، على "تويتر": "ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان وثيقان، كما أننا مرتبطان بشكل وثيق اجتماعيا واقتصاديا. تهانينا للرئيس أردوغان على إعادة انتخابه. والآن نريد تعزيز أجندتنا المشتركة بقوة متجددة".كما هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجة ميلوني أردوغان، فقالت في بيان أصدرته: "أهنئ الرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات. إيطاليا وتركيا حليفان وتتقاسمان مسؤولية جدية في البحر المتوسط والعالم. معا يمكننا أن نفعل المزيد من أجل شعوبنا ومن أجل النمو والاستقرار العالميين.وانضمت الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك، إلى جموع المهنئين، فغردت على "تويتر": "تهانينا لرجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا. إن استقرار البلاد أمر بالغ الأهمية لأوروبا ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق السلام في أوكرانيا. وأتطلع إلى بدء العمل على تعزيز شراكتنا".كما هنأ رئيس الوزراء الهنغاري، في وقت سابق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه.وأيضا هنأ رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.وكتب باشينيان على تويتر: "أهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه. أتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين بلدينا".

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رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم