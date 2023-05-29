https://sputnikarabic.ae/20230529/كوريا-الشمالية-تبلغ-المنظمة-البحرية-الدولية-بعزمها-إطلاق-قمر-صناعي-واليابان-تعترض-1077530039.html
كوريا الشمالية تبلغ المنظمة البحرية الدولية بعزمها إطلاق قمر صناعي واليابان تعترض
كوريا الشمالية تبلغ المنظمة البحرية الدولية بعزمها إطلاق قمر صناعي واليابان تعترض
أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و 11... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T05:04+0000
2023-05-29T05:04+0000
2023-05-29T05:07+0000
العالم
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ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا".بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
https://sputnikarabic.ae/20230528/كوريا-الشمالية-تتهم-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-بتدشين-تحالف-نووي-ضدها-1077500407.html
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العالم
كوريا الشمالية تبلغ المنظمة البحرية الدولية بعزمها إطلاق قمر صناعي واليابان تعترض
05:04 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و 11 حزيران/ يونيو المقبل.
ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا".
بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".