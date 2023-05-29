https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-القوات-الروسية-لديها-القدرة-للرد-على-خطط-الغرب-1077544637.html

لافروف: القوات الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب

لافروف: القوات الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T10:51+0000

2023-05-29T10:51+0000

2023-05-29T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg

وأضاف لافروف: "بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن تكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، حسنا، ربما هنا، أولا وقبل كل شيء، لإرضاء الرغبة في الهيمنة (لدى أمريكا). تسعى هذه الدول بنشاط إلى اتباع خط واشنطن في الشؤون الأوروبية. أما بالنسبة لرد فعلنا، فلا شك لدي في أن قواتنا المسلحة قادرة على الرد على هذا".وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230528/وكالة-أمريكية-طائرات-إف-16-الأمريكية-أمام-خطر-مواجهة-الأسلحة-الروسية-الحديثة--1077505027.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا