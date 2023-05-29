https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يخطط-لبحث-تعزيز-العلاقات-مع-كينيا-خلال-لقائه-برئيس-البلاد-1077541567.html

لافروف يخطط لبحث تعزيز العلاقات مع كينيا خلال لقائه برئيس البلاد

لافروف يخطط لبحث تعزيز العلاقات مع كينيا خلال لقائه برئيس البلاد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إنه يخطط خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الكيني وليام روتو، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T09:04+0000

2023-05-29T09:04+0000

2023-05-29T09:04+0000

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نيروبي - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان) الكينية موزيس ويتانجولا، خلال زيارته للدولة الواقعة شرق أفريقيا، التي بدأت اليوم.وأشار لافروف، خلال اللقاء مع ويتانجولا، إلى أن يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023، يوافق الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال "من المناسب جدًا أن أكون هنا في هذه المناسبة، وبطبيعة الحال، وأن تتاح لي الفرصة لبحث تعزيز التقدم في علاقاتنا الثنائية، مع رئيسكم ومع وزير خارجيتكم ومعكم أنتم، السيد رئيس مجلس النواب، ومع فريقكم البرلماني".وأضاف "خلال هذه الزيارة، سنناقش تعاوننا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقضايا الإنسانية والثقافة والتعليم والتعاون في منصة الأمم المتحدة وأشياء أخرى كثيرة".وأعرب لافروف عن شكره لمحاوره على مشاركة الوفد البرلماني الكيني في المنتدى البرلماني الروسي الأفريقي في آذار/مارس الماضي.وختم وزير الخارجية الروسي بالقول "سنواصل هذا العمل، ونتطلع، بالطبع، إلى القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في نهاية تموز/يوليو في سان بطرسبورغ".يذكر أن لافروف، وصل في وقت سابق من اليوم، في زيارة عمل إلى نيروبي، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت آخر مرة زار فيها الوزير كينيا، قبل 13 عامًا، في عام 2010.وتعد هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها لافروف إلى القارة الأفريقية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.وفي تموز/ يوليو الماضي 2022، زار الوزير إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو ومصر.وبعد ستة أشهر، في كانون الثاني/ يناير 2023، سافر لافروف إلى جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي شباط/ فبراير زار مالي وموريتانيا والسودان.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن التعاون مع الدول الأفريقية، استراتيجي وطويل الأجل؛ وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية، إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.وكانت موسكو قد استضافت في الفترة 19 - 20 آذار/ مارس الماضي، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا"، الذي حضره ممثلو الأوساط العلمية والتعليمية وخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية الروسية، ورجال أعمال؛ وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً.ومن المقرر عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، في تموز/ يوليو 2023، بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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