https://sputnikarabic.ae/20230529/للمرة-الأولى-منذ-8-سنوات-مادورو-يصل-البرازيل-في-زيارة-رسمية-1077529817.html
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للعاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T03:54+0000
2023-05-29T03:54+0000
2023-05-29T03:54+0000
العالم
نيكولاس مادورو
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي، "وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية".وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.كانت آخر مرة زار فيها مادورو البرازيل في عام 2015، لحضور حفل تنصيب ديلما روسيف.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مادورو-يدين-الهجوم-الأوكراني-بطائرات-دون-طيار-على-الكرملين-1076679375.html
أخبار البرازيل
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نيكولاس مادورو, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم, نيكولاس مادورو, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية
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وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للعاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية.
وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي، "وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية
".
وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.
كانت آخر مرة زار فيها مادورو البرازيل في عام 2015، لحضور حفل تنصيب ديلما روسيف.