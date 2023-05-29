عربي
https://sputnikarabic.ae/20230529/للمرة-الأولى-منذ-8-سنوات-مادورو-يصل-البرازيل-في-زيارة-رسمية-1077529817.html
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية
للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للعاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T03:54+0000
2023-05-29T03:54+0000
العالم
نيكولاس مادورو
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047006953_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8c41d60c6e351234f2803b97c8ebb668.jpg
وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي، "وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية".وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.كانت آخر مرة زار فيها مادورو البرازيل في عام 2015، لحضور حفل تنصيب ديلما روسيف.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مادورو-يدين-الهجوم-الأوكراني-بطائرات-دون-طيار-على-الكرملين-1076679375.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047006953_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5967a6fa69db9676c9ca4b6b37aae8e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نيكولاس مادورو, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
العالم, نيكولاس مادورو, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. مادورو يصل البرازيل في زيارة رسمية

03:54 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للعاصمة البرازيلية لحضور قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية.
وقال مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي، "وصلنا إلى برازيليا، عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية".
وسيشارك مادورو في قمة بين زعماء المنطقة دعا إليها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمقرر عقدها في 30 مايو/أيار الجاري.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
مادورو يدين الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار على الكرملين
4 مايو, 18:37 GMT
كانت آخر مرة زار فيها مادورو البرازيل في عام 2015، لحضور حفل تنصيب ديلما روسيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала