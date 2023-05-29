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https://sputnikarabic.ae/20230529/نور-على-نور-أول-رائدة-فضاء-سعودية-توثق-مرورها-فوق-مكة-المكرمة-فيديو-1077542529.html
"نور على نور"... أول رائدة فضاء سعودية توثق مرورها فوق مكة المكرمة... فيديو
"نور على نور"... أول رائدة فضاء سعودية توثق مرورها فوق مكة المكرمة... فيديو
في مشهد مميز، وثّقت أول رائدة فضاء سعودية لحظة مرورها فوق مدينة مكة المكرمة من داخل محطة الفضاء الدولية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:40+0000
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وريانة برناوي، هي رائدة الفضاء السعودية وأول رائدة عربية تصل إلى الفضاء.وعلى حسابه في موقع تويتر، نشرت برناوي مقطع فيديو حصد ما يزيد على 1.4 مليون مشاهدة خلال ساعات، يوثق لمرور المحطة فوق السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة.وقالت رائدة الفضاء السعودية في تعليقها: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".يشار إلى أن ريانة برناوي (34 عاما) هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.وفي 21 مايو/أيار الجاري، وبرفقة مواطنها علي القرني، وصلت برناوي أول رائدة فضاء عربية إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
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الأخبار, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الأخبار, منوعات, علوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"نور على نور"... أول رائدة فضاء سعودية توثق مرورها فوق مكة المكرمة... فيديو

09:40 GMT 29.05.2023
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
CC0 / pixabay /
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في مشهد مميز، وثّقت أول رائدة فضاء سعودية لحظة مرورها فوق مدينة مكة المكرمة من داخل محطة الفضاء الدولية.
وريانة برناوي، هي رائدة الفضاء السعودية وأول رائدة عربية تصل إلى الفضاء.
وعلى حسابه في موقع تويتر، نشرت برناوي مقطع فيديو حصد ما يزيد على 1.4 مليون مشاهدة خلال ساعات، يوثق لمرور المحطة فوق السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة.
وقالت رائدة الفضاء السعودية في تعليقها: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".
يشار إلى أن ريانة برناوي (34 عاما) هي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية، وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي.
وفي 21 مايو/أيار الجاري، وبرفقة مواطنها علي القرني، وصلت برناوي أول رائدة فضاء عربية إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة تستغرق 10 أيام لإجراء بحوث علمية وطبية.
وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
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