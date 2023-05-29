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https://sputnikarabic.ae/20230529/وزيرة-إسرائيلية-لدى-وصولها-إلى-المغرب-سأضيء-شمعة-على-قبر-جدي-الراحل-1077544503.html
وزيرة إسرائيلية لدى وصولها إلى المغرب: سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل
وزيرة إسرائيلية لدى وصولها إلى المغرب: سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل
أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، فور وصولها إلى المغرب، أنها تنوي إضاءة شمعة على قبر جدها هناك. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:37+0000
2023-05-29T10:37+0000
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وقالت ريغيف، مساء أمس الأحد، في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: "هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب".وأضافت: "ستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي السيد محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".وتابعت: "على المستوى الشخصي، سأعود إلى الجذور، والدي أدعو أن يُمد له في عمره ولد في المغرب، وخلال الزيارة سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل".وريغيف الوزيرة عن حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، ولدت في كريات غات جنوبي إسرائيل في 26 مايو/أيار 1965، لأب مهاجر من المغرب وأم مهاجرة من إسبانيا.يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزيرة إسرائيلية لدى وصولها إلى المغرب: سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل

10:37 GMT 29.05.2023
© AP Photo / GALI TIBBON / وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغف
وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / GALI TIBBON /
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أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، فور وصولها إلى المغرب، أنها تنوي إضاءة شمعة على قبر جدها هناك.
وقالت ريغيف، مساء أمس الأحد، في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: "هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب".
وأضافت: "ستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي السيد محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".
وتابعت: "على المستوى الشخصي، سأعود إلى الجذور، والدي أدعو أن يُمد له في عمره ولد في المغرب، وخلال الزيارة سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل".
وريغيف الوزيرة عن حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، ولدت في كريات غات جنوبي إسرائيل في 26 مايو/أيار 1965، لأب مهاجر من المغرب وأم مهاجرة من إسبانيا.
يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
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