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https://sputnikarabic.ae/20230529/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-جولة-إلى-أوروبا-الوسطى-تشمل-4-دول-1077531361.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يجري جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل 4 دول
وزير الخارجية الإسرائيلي يجري جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل 4 دول
غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، في زيارة دبلوماسية لأوروبا الوسطى، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في كرواتيا وسلوفاكيا والمجر... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T06:39+0000
2023-05-29T06:39+0000
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سيكون كوهين أول وزير خارجية إسرائيلي يشارك في اجتماع خاص لوزراء خارجية منتدى سلافكوف (الذي يضم سلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك) ​​مع إسرائيل، وفق موقع "سروغيم" العبري.وهذه هي الزيارة السابعة لوزير الخارجية كوهين إلى أوروبا منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في إطار الجهد السياسي لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة وتعميق العلاقة مع الدول التي تدعم إسرائيل في الاتحاد.كما أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى سلوفاكيا، وأول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات إلى زغرب، عاصمة كرواتيا.وقال إيلي كوهين وفق بيان للخارجية الإسرائيلية إن "الزيارة السياسية لدول وسط أوروبا تعزز تنسيقنا الاستراتيجي مع أصدقائنا وتخلق فرصاً لإسرائيل لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية الإسرائيلية في القارة".وأضاف: "صداقات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تؤدي دورًا محوريًا في علاقاتنا مع أوروبا. من التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي إلى الكفاح المشترك ضد الإرهاب والسلاح النووي الإيراني. وسنواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز القوة الوطنية لدولة إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".وكتب كوهين في تغريدة بحسابه على "تويتر": "نواصل تعزيز مكانتنا في أوروبا! لقد هبطت الآن في زغرب لزيارة كرواتيا، وسأواصل في الأيام القادمة زيارة النمسا وسلوفاكيا والمجر".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل 4 دول

06:39 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، في زيارة دبلوماسية لأوروبا الوسطى، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في كرواتيا وسلوفاكيا والمجر والنمسا.
سيكون كوهين أول وزير خارجية إسرائيلي يشارك في اجتماع خاص لوزراء خارجية منتدى سلافكوف (الذي يضم سلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك) ​​مع إسرائيل، وفق موقع "سروغيم" العبري.
وهذه هي الزيارة السابعة لوزير الخارجية كوهين إلى أوروبا منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في إطار الجهد السياسي لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة وتعميق العلاقة مع الدول التي تدعم إسرائيل في الاتحاد.
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كما أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى سلوفاكيا، وأول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات إلى زغرب، عاصمة كرواتيا.
وقال إيلي كوهين وفق بيان للخارجية الإسرائيلية إن "الزيارة السياسية لدول وسط أوروبا تعزز تنسيقنا الاستراتيجي مع أصدقائنا وتخلق فرصاً لإسرائيل لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية الإسرائيلية في القارة".
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وأضاف: "صداقات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تؤدي دورًا محوريًا في علاقاتنا مع أوروبا. من التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي إلى الكفاح المشترك ضد الإرهاب والسلاح النووي الإيراني. وسنواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز القوة الوطنية لدولة إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".
وكتب كوهين في تغريدة بحسابه على "تويتر": "نواصل تعزيز مكانتنا في أوروبا! لقد هبطت الآن في زغرب لزيارة كرواتيا، وسأواصل في الأيام القادمة زيارة النمسا وسلوفاكيا والمجر".
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