https://sputnikarabic.ae/20230529/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-جولة-إلى-أوروبا-الوسطى-تشمل-4-دول-1077531361.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل 4 دول

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري جولة إلى أوروبا الوسطى تشمل 4 دول

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، في زيارة دبلوماسية لأوروبا الوسطى، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في كرواتيا وسلوفاكيا والمجر... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T06:39+0000

2023-05-29T06:39+0000

2023-05-29T06:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074175836_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_1701b9a8842efbe6b17ab3890874e5cc.jpg

سيكون كوهين أول وزير خارجية إسرائيلي يشارك في اجتماع خاص لوزراء خارجية منتدى سلافكوف (الذي يضم سلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك) ​​مع إسرائيل، وفق موقع "سروغيم" العبري.وهذه هي الزيارة السابعة لوزير الخارجية كوهين إلى أوروبا منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في إطار الجهد السياسي لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة وتعميق العلاقة مع الدول التي تدعم إسرائيل في الاتحاد.كما أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى سلوفاكيا، وأول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات إلى زغرب، عاصمة كرواتيا.وقال إيلي كوهين وفق بيان للخارجية الإسرائيلية إن "الزيارة السياسية لدول وسط أوروبا تعزز تنسيقنا الاستراتيجي مع أصدقائنا وتخلق فرصاً لإسرائيل لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية الإسرائيلية في القارة".وأضاف: "صداقات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تؤدي دورًا محوريًا في علاقاتنا مع أوروبا. من التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي إلى الكفاح المشترك ضد الإرهاب والسلاح النووي الإيراني. وسنواصل العمل مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز القوة الوطنية لدولة إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".وكتب كوهين في تغريدة بحسابه على "تويتر": "نواصل تعزيز مكانتنا في أوروبا! لقد هبطت الآن في زغرب لزيارة كرواتيا، وسأواصل في الأيام القادمة زيارة النمسا وسلوفاكيا والمجر".

https://sputnikarabic.ae/20230228/إيلي-كوهين-سنواصل-البناء-في-الضفة-الغربية-1074141823.html

https://sputnikarabic.ae/20230319/نتنياهو-ملف-إيران-من-ضمن-3-صراعات-نواجهها-ولن-نسمح-لها-بامتلاك-السلاح-النووي-1074918477.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم