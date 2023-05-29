https://sputnikarabic.ae/20230529/وزير-الخارجية-السويدي-يناقش-الانضمام-لـالناتو-مع-نظيره-التركي-في-أوسلو-1077545412.html
وزير الخارجية السويدي يناقش الانضمام لـ"الناتو" مع نظيره التركي في أوسلو
وزير الخارجية السويدي يناقش الانضمام لـ"الناتو" مع نظيره التركي في أوسلو
قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أوسلو، يوم الخميس المقبل، لبحث ملف انضمام ستوكهولم... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:27+0000
2023-05-29T11:27+0000
2023-05-29T11:27+0000
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وقال بيلستروم: "اتصلت بجاويش أوغلو لتهنئة الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية.وبحسب بيلستروم: "لقد أكد(جاويش أوغلو) أنه يمكننا إجراء اتصال ومناقشة قضية الانضمام إلى الناتو".وأضاف وزير الخارجية السويدي، في تصريحات لمحطة "إس في تي" السويدية، من المقرر إجراء المحادثات في 1 يونيو في العاصمة النرويجية كجزء من اجتماع لوزراء خارجية الناتو".وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/أيار من العام الماضي، طلبًا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.حتى بداية عام 2023، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي. في 31 مارس/آذار، تم الانتهاء من التصديق على الطلب الفنلندي لدى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف. لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-تغلق-القنصلية-السويدية-وتطرد-5-دبلوماسيين-1077415116.html
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الناتو, السويد, العالم
وزير الخارجية السويدي يناقش الانضمام لـ"الناتو" مع نظيره التركي في أوسلو
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قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أوسلو، يوم الخميس المقبل، لبحث ملف انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بيلستروم: "اتصلت بجاويش أوغلو لتهنئة الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب بيلستروم: "لقد أكد(جاويش أوغلو) أنه يمكننا إجراء اتصال ومناقشة قضية الانضمام إلى الناتو".
وأضاف وزير الخارجية السويدي، في تصريحات لمحطة "إس في تي" السويدية، من المقرر إجراء المحادثات في 1 يونيو في العاصمة النرويجية كجزء من اجتماع لوزراء خارجية الناتو".
وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/أيار من العام الماضي، طلبًا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.
حتى بداية عام 2023، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي. في 31 مارس/آذار، تم الانتهاء من التصديق على الطلب الفنلندي لدى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف. لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة المجرية والتركية.