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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/أسير-أوكراني-كييف-لم-تسلم-قواتنا-سوى-عربة-جر-عسكرية-1077582406.html
أسير أوكراني: كييف لم تسلم قواتنا سوى عربة جر عسكرية
أسير أوكراني: كييف لم تسلم قواتنا سوى عربة جر عسكرية
كشف عسكري أوكراني أسير لدى القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الإنزال الجوي الأوكراني لم يتسلموا من كييف سوى عربة جر مدرعة خفيفة من طراز "إم.تي إل.بي"... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T11:50+0000
2023-05-30T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الأسير الأوكراني، روسلان كوستينكو، الذي تم القبض عليه في منطقة تشيرنوبوبوفكا في إقليم دونباس: "لم يكن لدينا شيء لصد الآليات والتقنيات وقد سجلنا فيديو حول عدم وجود معدات لدينا، مطالبين بتزويدنا بها وفي المقابل قدموا لنا عربة جر مدرعة خفيفة من طراز "إم.تي.إل.بي" ومدفع رشاش واحد".ووفقا لكوستينكو، فإنه عندما بدأ العسكريون الروس باقتحام المواقع الأوكرانية، لم يكن لدى الجيش الأوكراني شيء من المعدات يصد به الروس، موضحاً بأن كثافة القصف الروسي على المواقع الأوكرانية كانت قد زادت عن كثافة النيران الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة، بمقدار خمسة أضعاف، مشيراً إلى أن نتيجة المقارنة تبلغ نسبة 5 إلى 1 وأن الوضع كان سيئاً.ويذكر أنه في 24 فبراير/شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضاً، من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-خسائر-الجيش-الأوكراني-تجاوزت-16-ألف-عسكري-في-مايو--عاجل-1077580345.html
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العالم

أسير أوكراني: كييف لم تسلم قواتنا سوى عربة جر عسكرية

11:50 GMT 30.05.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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كشف عسكري أوكراني أسير لدى القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الإنزال الجوي الأوكراني لم يتسلموا من كييف سوى عربة جر مدرعة خفيفة من طراز "إم.تي إل.بي" لإجلاء الجرحى ومدفع رشاش واحد.
وقال الأسير الأوكراني، روسلان كوستينكو، الذي تم القبض عليه في منطقة تشيرنوبوبوفكا في إقليم دونباس: "لم يكن لدينا شيء لصد الآليات والتقنيات وقد سجلنا فيديو حول عدم وجود معدات لدينا، مطالبين بتزويدنا بها وفي المقابل قدموا لنا عربة جر مدرعة خفيفة من طراز "إم.تي.إل.بي" ومدفع رشاش واحد".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 16 ألف عسكري في مايو -عاجل
10:31 GMT
ووفقا لكوستينكو، فإنه عندما بدأ العسكريون الروس باقتحام المواقع الأوكرانية، لم يكن لدى الجيش الأوكراني شيء من المعدات يصد به الروس، موضحاً بأن كثافة القصف الروسي على المواقع الأوكرانية كانت قد زادت عن كثافة النيران الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة، بمقدار خمسة أضعاف، مشيراً إلى أن نتيجة المقارنة تبلغ نسبة 5 إلى 1 وأن الوضع كان سيئاً.
ويذكر أنه في 24 فبراير/شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضاً، من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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