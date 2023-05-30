https://sputnikarabic.ae/20230530/ألسنة-اللهب-تحاصر-السائقين-في-كندا-فيديو-1077582845.html
ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو
ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو
أجبرت حرائق الغابات في كندا أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث تشهد المنطقة حرارة قياسية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:10+0000
2023-05-30T12:10+0000
2023-05-30T12:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065576674_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fd824e4392920d2292b6999140e8b2eb.jpg
ووفقا لمسؤولين، فإن الحرائق امتددت على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.كما أعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065576674_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e7159120407331035393b9f302322f11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو
12:10 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
أجبرت حرائق الغابات في كندا أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث تشهد المنطقة حرارة قياسية.
ووفقا لمسؤولين، فإن الحرائق امتددت على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.
كما أعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".
ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.
وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.