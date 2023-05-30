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https://sputnikarabic.ae/20230530/ألسنة-اللهب-تحاصر-السائقين-في-كندا-فيديو-1077582845.html
ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو
ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو
أجبرت حرائق الغابات في كندا أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث تشهد المنطقة حرارة قياسية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا لمسؤولين، فإن الحرائق امتددت على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.كما أعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

ألسنة اللهب تحاصر السائقين في كندا... فيديو

12:10 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 30.05.2023)
© AP Photo / Noah Bergerحرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Noah Berger
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أجبرت حرائق الغابات في كندا أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث تشهد المنطقة حرارة قياسية.
ووفقا لمسؤولين، فإن الحرائق امتددت على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.
كما أعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".
ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.
وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.
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