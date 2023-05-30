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https://sputnikarabic.ae/20230530/إصابات-بين-طلاب-مدرسة-فلسطينية-جراء-استهدافها-بقنابل-الغاز-من-قبل-القوات-الإسرائيلية-1077585683.html
إصابات بين طلاب مدرسة فلسطينية جراء استهدافها بقنابل الغاز من قبل القوات الإسرائيلية
إصابات بين طلاب مدرسة فلسطينية جراء استهدافها بقنابل الغاز من قبل القوات الإسرائيلية
قالت تقارير إعلامية إن إصابات عديدة وقعت، اليوم الثلاثاء، بين طلاب إحدى مدارس بلدة حوارة جنوب نابلس، في الضفة الغربية، جراء استهدافها بقنابل الغاز السام من... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T13:38+0000
2023-05-30T13:38+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكد مدير مدرسة عمر بن الخطاب، الأساسية للبنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس،، رجا عواد، أن عددا من الطلبة والمعلمين، أصيبوا بالاختناق من الغاز السام المسيل للدموع، بعد هجوم القوات الإسرائيلية على المدرسة.وقال عواد: "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، تجاه الطلبة والمعلمين، عقب خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق".ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول "منذ شهر تحاول عرقلة المسيرة التعليمية في المدرسة، عبر إرهاب الطلبة وملاحقتهم ومحاولة اقتحام المدرسة أكثر من مرة، بحجة قيام الطلبة بضرب الحجارة".وقال مدير المدرسة الفلسطينية: "المدرسة تضم 500 طالب من الصف الأول حتى السابع الأساسي، وجميعهم يعانون من الإرباك والتوتر والخوف من الوصول إلى المدرسة، جراء ممارسات جنود الاحتلال الاستفزازية"، على حد وصفه.طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة نقوم بتمويلها
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-مدرسة-جب-الذيب-شرق-بيت-لحم-1076755931.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابات بين طلاب مدرسة فلسطينية جراء استهدافها بقنابل الغاز من قبل القوات الإسرائيلية

13:38 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قالت تقارير إعلامية إن إصابات عديدة وقعت، اليوم الثلاثاء، بين طلاب إحدى مدارس بلدة حوارة جنوب نابلس، في الضفة الغربية، جراء استهدافها بقنابل الغاز السام من القوات الإسرائيلية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكد مدير مدرسة عمر بن الخطاب، الأساسية للبنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس،، رجا عواد، أن عددا من الطلبة والمعلمين، أصيبوا بالاختناق من الغاز السام المسيل للدموع، بعد هجوم القوات الإسرائيلية على المدرسة.
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
7 مايو, 12:25 GMT
وقال عواد: "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، تجاه الطلبة والمعلمين، عقب خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق".
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول "منذ شهر تحاول عرقلة المسيرة التعليمية في المدرسة، عبر إرهاب الطلبة وملاحقتهم ومحاولة اقتحام المدرسة أكثر من مرة، بحجة قيام الطلبة بضرب الحجارة".

وأشار إلى أن "المعلمين وبالتعاون مع المجتمع المحلي يضطرون يوميا إلى الانتشار على طول الطريق المؤدية إلى المدرسة، لتأمين وصول الطلبة إلى المدرسة ومغادرتهم".

وقال مدير المدرسة الفلسطينية: "المدرسة تضم 500 طالب من الصف الأول حتى السابع الأساسي، وجميعهم يعانون من الإرباك والتوتر والخوف من الوصول إلى المدرسة، جراء ممارسات جنود الاحتلال الاستفزازية"، على حد وصفه.
طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي: مصدومون من هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة نقوم بتمويلها
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