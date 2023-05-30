https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-التقارب-مع-السعودية-ليس-تكتيكيا-ونتواصل-مع-الجميع-لوقف-حرب-اليمن-1077582074.html

إيران: التقارب مع السعودية ليس تكتيكيا ونتواصل مع الجميع لوقف حرب اليمن

إيران: التقارب مع السعودية ليس تكتيكيا ونتواصل مع الجميع لوقف حرب اليمن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "متفقة مع المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية". 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T11:39+0000

2023-05-30T11:39+0000

2023-05-30T11:39+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار العالم الآن

العالم

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295665_0:144:3059:1865_1920x0_80_0_0_614720fa92d04764dab393e158de5753.jpg

وقال عبد اللهيان، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "التقارب مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية"، مشيرًا أن "هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مع السعودية".وحول الملف اليمني، أكد عبد الليهان أن بلاده "تتواصل مع جميع الأطراف في اليمن لوقف القتال والذهاب للمفاوضات"، مضيفًا: "نرى أن المفاوضات في اليمن تحرز تقدما".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وقالت جماعة "أنصار الله"، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230524/إيران-تبدي-ارتياحها-للمفاوضات-المباشرة-بين-السعودية-وأنصار-الله-1077377103.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم, أنصار الله