https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تختبر-بنجاح-طائرة-سيمرغ-المخصصة-للشحن-العسكري-1077592262.html
إيران تختبر بنجاح طائرة "سيمرغ" المخصصة للشحن العسكري
إيران تختبر بنجاح طائرة "سيمرغ" المخصصة للشحن العسكري
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبار طيران الطائرة "سيمرغ" الإيرانية المخصصة للشحن، بنجاح. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T17:06+0000
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ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإيراني خلال إزاحة الستار عن الطائرة، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية".وذكر العميد محمد رضا آشتياني، أن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة الإيرانية الصنع لا تقارن بالنماذج المشابهة، خاصة وأنها تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية.ويشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية قد ازاحت الستار، في العام الماضي، عن طائرة النقل "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في شركة "هسا" في أصفهان بوسط البلاد.وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن الطائرة "سيمرغ" ستعزز المصالح الوطنية، مضيفا أن "تصميمها وتصنيعها في البلاد يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".وأشار العميد محمد رضا آشتياني أن تصنيع الطائرة محليا يحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي، فضلا عن كونه يسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة الجيش الإيراني لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا.ويذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية قد أزاحت الستار، في السادس عشر من شهر مايو/آيار من العام الماضي، عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هِسا" في أصفهان.
https://sputnikarabic.ae/20220519/إيران-تزيح-الستار-عن-طائرة-النقل-الخفيفة-سيمرغ-في-أصفهان-1062426721.html
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
إيران تختبر بنجاح طائرة "سيمرغ" المخصصة للشحن العسكري
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أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبار طيران الطائرة "سيمرغ" الإيرانية المخصصة للشحن، بنجاح.
ونقلت وكالة
تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإيراني خلال إزاحة الستار عن الطائرة، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية".
وذكر العميد محمد رضا آشتياني، أن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة الإيرانية الصنع لا تقارن بالنماذج المشابهة، خاصة وأنها تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية قد ازاحت الستار، في العام الماضي، عن طائرة النقل "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في شركة "هسا"
في أصفهان بوسط البلاد.
وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن الطائرة "سيمرغ" ستعزز المصالح الوطنية، مضيفا أن "تصميمها وتصنيعها في البلاد يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".
وأشار العميد محمد رضا آشتياني
أن تصنيع الطائرة محليا يحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي، فضلا عن كونه يسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة الجيش الإيراني لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا.
ويذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية قد أزاحت الستار، في السادس عشر من شهر مايو/آيار من العام الماضي، عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعة الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هِسا" في أصفهان.