https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تعلن-استعدادها-لتصدير-معدات-عسكرية-ودفاعية-1077581696.html
إيران تعلن استعدادها لتصدير معدات عسكرية ودفاعية
إيران تعلن استعدادها لتصدير معدات عسكرية ودفاعية
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، محمد باقري، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لتصدير واسع النطاق للمعدات الدفاعية والعسكرية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T11:34+0000
2023-05-30T11:34+0000
2023-05-30T11:34+0000
العالم
إيران
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ونقلت وكالة "نادي الصحفيين الشباب" عن باقري: "عرض وتقديم الإمكانات الدفاعية والعسكرية لإيران يمكن أن يطور العلاقات الدفاعية للبلاد ويعزز الردع (من القوات غير الصديقة). القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تمامًا لتطوير العلاقات (مع دول أخرى) في مختلف المجالات بما في ذلك الصادرات الكبيرة من المعدات الدفاعية والعسكرية وكذلك مجال التعليم وإجراء التدريبات ونقل الخبرات المكتسبة بالطرق العملية".ووفق تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح أشتياني أن طهران "على اتصال بجميع الدول في هذا الإطار وستواصل هذه العلاقة بقوة".يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230528/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-عدم-وجود-قيود-في-بلاده-على-تصدير-واستيراد-المعدات-العسكرية-1077506576.html
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العالم, إيران
إيران تعلن استعدادها لتصدير معدات عسكرية ودفاعية
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، محمد باقري، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لتصدير واسع النطاق للمعدات الدفاعية والعسكرية.
ونقلت وكالة "نادي الصحفيين الشباب" عن باقري: "عرض وتقديم الإمكانات الدفاعية والعسكرية لإيران يمكن أن يطور العلاقات الدفاعية للبلاد ويعزز الردع (من القوات غير الصديقة). القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تمامًا لتطوير العلاقات (مع دول أخرى) في مختلف المجالات بما في ذلك الصادرات الكبيرة من المعدات الدفاعية والعسكرية وكذلك مجال التعليم وإجراء التدريبات ونقل الخبرات المكتسبة بالطرق العملية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، أن بلاده لا تفرض قيودا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية.
ووفق تصريحات
لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح أشتياني أن طهران "على اتصال بجميع الدول في هذا الإطار وستواصل هذه العلاقة بقوة".
وقال: "نقوم بالتصنيع بأنفسنا ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات، ولكن إذا شعرنا بالحاجة في قوتنا الدفاعية، نحاول الحصول عليها من أي دولة لديها إمكانيات تكنولوجية أو معدات".
يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.