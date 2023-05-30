https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تكشف-عن-محادثات-غير-رسمية-مع-أمريكا-بشأن-الاتفاق-النووي-بوساطة-أوروبية-1077582217.html

إيران تكشف عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية

إيران تكشف عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "أجرت محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي عبر وسطاء". 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T11:46+0000

2023-05-30T11:46+0000

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وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن بلاده "أجرت مناقشات طويلة في فيينا"، مشيراً إلى أنهم "كانوا على وشك التوصل لاتفاق لكن محاوريهم طالبوا بالمزيد خلال هذه المحادثات وهو ما أعاق تقدمها".وأوضح أن "طريق الدبلوماسية والمفاوضات مستمر"، لافتاً إلى أن إنريكي مورا (منسق المحادثات) من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، على اتصال مستمر، إضافة لاتصالاته مع جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي.وأكد عبد اللهيان، أن "هناك دائما رسائل ومقترحات غير رسمية يتم تبادلها بيننا وبين الأمريكيين عبر وسطاء في المنطقة وحتى بمساعدة أوروبيين".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230530/مصدر-إيراني-يعلن-التوصل-لتفاهم-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-بشأن-موقع-شهد-تحقيقا-بسبب-جزيئات-يورانيوم-1077568638.html

https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-أمريكا-ترغب-في-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-إيران-بشأن-الاتفاق-النووي-ولكن-طهران-ترفض-1077181011.html

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