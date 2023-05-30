عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230530/اكتشاف-مقبرة-لأسلاف-أفيال-منقرضة-منذ-5-ملايين-عام-1077588535.html
اكتشاف مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة منذ 5 ملايين عام
اكتشاف مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة منذ 5 ملايين عام
توصل علماء حفريات من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، إلى اكتشاف مثير، وهو مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة، التي يعود تاريخها إلى 5 ملايين عام. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T15:13+0000
2023-05-30T15:13+0000
مجتمع
منوعات
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_94326176f965b64151a99b6dcb0619f7.jpg
وتم اكتشاف الرفات التي تعود لأفيال تدعى "غومفوثير" لأول مرة في وقت مبكر من العام الماضي، من قبل أمين علم الحفريات الفقارية في المتحف، جوناثان بلوخ، وفريقه في موقع مونبروك فوسيل ديغ في مقاطعة ليفي، بحسب ما ذكرته مدونات نشرها المتحف.وبينما كان يواصل العلماء عمليات الحفر، اكتشفوا ما يمكن أن يكون واحدا من أكثر الهياكل العظمية للحفريات اكتمالا لفيل "غومفوثير" التي تم العثور عليها في أمريكا الشمالية، والذي يعد "اكتشاف لمرة واحدة في العمر"، بحسب وصف بلوخ لمجلة Pensacola News Journal.ويبلغ طول الهيكل العظمي الكبير، حوالي 8 أقدام.وذكرت الصحيفة أنه لم يمض وقت طويل، قبل أن يكتشف العلماء أنه لم يكن هناك مجرد بقايا في موقع الاكتشاف، وإنما العديد من الهياكل العظمية الكاملة.ويرجح العلماء أن تكون الأفيال المنقرضة "غومفوثير"، هي مجموعة منقرضة من الأفيال المرتبطة بالأفيال الحديثة، والتي ماتت منذ حوالي 5 ملايين عام.وكانت أفيال "غومفوثير" منتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية خلال حقبة الميوسين والبليوسين، ثم دخلوا أمريكا الجنوبية خلال عصر البليستوسين.وعاشت تلك الأفيال في الغابات والأراضي العشبية والمستنقعات، وقد طور بعضهم أسنانا تخصصت في كل هذه البيئات، وتشترك في العديد من أوجه التشابه مع الأفيال من العصر الحديث، بما في ذلك الجذع الذي ينبع من الأنف. كما كان لبعضهم أنياب.ومن المحتمل أن يكون "الماموث"، الذي عاش منذ حوالي 300000 إلى 10000 عام ، كان من نسل مباشر من أفيال "غومفوثير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_23e15eca3a257b68a8693fb787e7bab0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

اكتشاف مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة منذ 5 ملايين عام

15:13 GMT 30.05.2023
© Photo / ar.wikipediaفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
فيل
© Photo / ar.wikipedia
تابعنا عبرTelegram
توصل علماء حفريات من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، إلى اكتشاف مثير، وهو مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة، التي يعود تاريخها إلى 5 ملايين عام.
وتم اكتشاف الرفات التي تعود لأفيال تدعى "غومفوثير" لأول مرة في وقت مبكر من العام الماضي، من قبل أمين علم الحفريات الفقارية في المتحف، جوناثان بلوخ، وفريقه في موقع مونبروك فوسيل ديغ في مقاطعة ليفي، بحسب ما ذكرته مدونات نشرها المتحف.
وبينما كان يواصل العلماء عمليات الحفر، اكتشفوا ما يمكن أن يكون واحدا من أكثر الهياكل العظمية للحفريات اكتمالا لفيل "غومفوثير" التي تم العثور عليها في أمريكا الشمالية، والذي يعد "اكتشاف لمرة واحدة في العمر"، بحسب وصف بلوخ لمجلة Pensacola News Journal.
ويبلغ طول الهيكل العظمي الكبير، حوالي 8 أقدام.
وذكرت الصحيفة أنه لم يمض وقت طويل، قبل أن يكتشف العلماء أنه لم يكن هناك مجرد بقايا في موقع الاكتشاف، وإنما العديد من الهياكل العظمية الكاملة.
ويرجح العلماء أن تكون الأفيال المنقرضة "غومفوثير"، هي مجموعة منقرضة من الأفيال المرتبطة بالأفيال الحديثة، والتي ماتت منذ حوالي 5 ملايين عام.
وكانت أفيال "غومفوثير" منتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية خلال حقبة الميوسين والبليوسين، ثم دخلوا أمريكا الجنوبية خلال عصر البليستوسين.
وعاشت تلك الأفيال في الغابات والأراضي العشبية والمستنقعات، وقد طور بعضهم أسنانا تخصصت في كل هذه البيئات، وتشترك في العديد من أوجه التشابه مع الأفيال من العصر الحديث، بما في ذلك الجذع الذي ينبع من الأنف. كما كان لبعضهم أنياب.
ومن المحتمل أن يكون "الماموث"، الذي عاش منذ حوالي 300000 إلى 10000 عام ، كان من نسل مباشر من أفيال "غومفوثير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала