https://sputnikarabic.ae/20230530/الاتحاد-الأوروبي-يواصل-البحث-عن-سبب-لمصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-1077578712.html

الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن سبب لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن سبب لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، أن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل البحث عن فرص لمصادرة الأصول الروسية الخاصة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T09:34+0000

2023-05-30T09:34+0000

2023-05-30T09:34+0000

العالم

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وقال رايندرز بهذا الصدد "نواصل العمل مع الدول الأعضاء بشأن الأصول المجمدة التي تزيد قيمتها عن 24 مليار يورو ونحاول إيجاد طريقة للاستيلاء على بعض الأصول بتهمة ارتكاب جرائم جنائية مثل الفساد وغسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات".وأضاف رينديرز للصحفيين في بروكسل قبل بدء المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون العامة أنه بالرغم من التصريحات المتكررة من قبل المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات استعادة أوكرانيا لا يوجد أساس تشريعي لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي.ووصفت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.

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