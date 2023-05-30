عربي
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-العمليات-الرئيسية-لاتخاذ-القرار-في-أوكرانيا---عاجل-1077584411.html
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية، مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:49+0000
2023-05-30T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e3340034c4552cb9f1a93a8b49b3c4c0.jpg
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت المراكز الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، حيث يتم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي روسيا، بتوجيه من متخصصين في أجهزة المخابرات الغربية. وقد تمت إصابة جميع المواقع المحددة".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وحدات العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، في مناطق بلدات، فيليكايا نوفوسيلكا وفريموفكا وفلاديميروفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في مناطق بلدات، مالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكي بمقاطعة زابوروجيا، ما أدى لخسارة العدو قرابة 140 عسكرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 4 عربات عسكرية خفيفة وتحقيق إصابات مباشرة في وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية".وتابع بيان الدفاع بالقول: "نتيجة للاستهداف الناري بلغت خسائر العدو على محور خيرسون قرابة 30 عسكريا، ومدفع ذاتي الحركة "اكاتسيا"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" ودي-30 ".
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-الغرب-يطالب-كييف-بمواصلة-الهجوم-رغم-الخسائر-الأوكرانية-1077581615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_873b417a8c2dccc120d80fab5b98e94d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا

12:49 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 30.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية، مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا، بتوجيه من المخابرات الغربية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت المراكز الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، حيث يتم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي روسيا، بتوجيه من متخصصين في أجهزة المخابرات الغربية. وقد تمت إصابة جميع المواقع المحددة".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وحدات العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، في مناطق بلدات، فيليكايا نوفوسيلكا وفريموفكا وفلاديميروفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في مناطق بلدات، مالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكي بمقاطعة زابوروجيا، ما أدى لخسارة العدو قرابة 140 عسكرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 4 عربات عسكرية خفيفة وتحقيق إصابات مباشرة في وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: الغرب يطالب كييف بمواصلة الهجوم رغم الخسائر الأوكرانية
11:33 GMT
وتابع بيان الدفاع بالقول: "نتيجة للاستهداف الناري بلغت خسائر العدو على محور خيرسون قرابة 30 عسكريا، ومدفع ذاتي الحركة "اكاتسيا"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" ودي-30 ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала