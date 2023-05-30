https://sputnikarabic.ae/20230530/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-العمليات-الرئيسية-لاتخاذ-القرار-في-أوكرانيا---عاجل-1077584411.html
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية، مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:49+0000
2023-05-30T12:49+0000
2023-05-30T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت المراكز الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، حيث يتم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي روسيا، بتوجيه من متخصصين في أجهزة المخابرات الغربية. وقد تمت إصابة جميع المواقع المحددة".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وحدات العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، في مناطق بلدات، فيليكايا نوفوسيلكا وفريموفكا وفلاديميروفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في مناطق بلدات، مالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكي بمقاطعة زابوروجيا، ما أدى لخسارة العدو قرابة 140 عسكرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 4 عربات عسكرية خفيفة وتحقيق إصابات مباشرة في وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية".وتابع بيان الدفاع بالقول: "نتيجة للاستهداف الناري بلغت خسائر العدو على محور خيرسون قرابة 30 عسكريا، ومدفع ذاتي الحركة "اكاتسيا"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" ودي-30 ".
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-الغرب-يطالب-كييف-بمواصلة-الهجوم-رغم-الخسائر-الأوكرانية-1077581615.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
12:49 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 13:00 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية، مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا، بتوجيه من المخابرات الغربية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت المراكز الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، حيث يتم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي روسيا، بتوجيه من متخصصين في أجهزة المخابرات الغربية. وقد تمت إصابة جميع المواقع المحددة".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وحدات العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، في مناطق بلدات، فيليكايا نوفوسيلكا وفريموفكا وفلاديميروفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في مناطق بلدات، مالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكي بمقاطعة زابوروجيا، ما أدى لخسارة العدو قرابة 140 عسكرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 4 عربات عسكرية خفيفة وتحقيق إصابات مباشرة في وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية".
وتابع بيان الدفاع بالقول: "نتيجة للاستهداف الناري بلغت خسائر العدو على محور خيرسون قرابة 30 عسكريا، ومدفع ذاتي الحركة "اكاتسيا"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" ودي-30 ".