https://sputnikarabic.ae/20230530/الجيش-اللبناني-يعلن-تحرير-المختطف-السعودي-في-بيروت-وميقاتي-يعلق-1077571101.html

الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي في بيروت... وميقاتي يعلق

الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي في بيروت... وميقاتي يعلق

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي وتوقيف عدد من خاطفيه". 30.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش اللبناني، في بيان لها، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية"، مضيفا أنه "تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان له، "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحدوث أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان".وأكد ميقاتي حرصه على "عودة جميع العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم"، مشددا على ضرورة "منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، التي قالت إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.وفي السياق ذاته، أفادت سفارة السعودية لدى لبنان عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر الأحد". وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت. نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري" سفير المملكة لدى بيروت. وتابع الوزير: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

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