الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي في بيروت... وميقاتي يعلق
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
© AP Photo / Bilal Hussein
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي وتوقيف عدد من خاطفيه".
وقال الجيش اللبناني، في بيان لها، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية"، مضيفا أنه "تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".
تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023
من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان له، "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحدوث أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان".
وقال: إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
وأكد ميقاتي حرصه على "عودة جميع العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم"، مشددا على ضرورة "منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".
واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، التي قالت إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.
وفي السياق ذاته، أفادت سفارة السعودية لدى لبنان عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر الأحد".
#بيان— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) May 29, 2023
تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣م. pic.twitter.com/B0B68Gqsj2
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت. نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير وليد البخاري" سفير المملكة لدى بيروت.
وتابع الوزير: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".