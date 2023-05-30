عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/الحكومة-اليمنية-وجماعة-أنصار-الله-تتبادلان-رفات-52-مقاتلا-1077565681.html
الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تتبادلان رفات 52 مقاتلا
الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تتبادلان رفات 52 مقاتلا
تبادلت الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الاثنين، رفات عشرات المقاتلين قضوا خلال مواجهات دارت بوقت سابق في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T00:18+0000
2023-05-30T00:18+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الحكومة اليمنية
أنصار الله
رفات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وساطة محلية نجحت في تبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" رفات 52 مقاتلاً من الطرفين سقطوا خلال مواجهات سابقة في محافظة الجوف وتعثر رفع جثامينهم نتيجة الوضع الميداني هناك.وتأتي عملية تبادل الرفات في وقت تعثرت جهود تنفيذ الزيارات المتبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لسجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً للذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين لإطلاق سراح دفعة من الأسرى.ومنتصف مايو/أيار الجاري، أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى العميد يحيى كزمان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه لن تكون هناك زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز ولا جولة مفاوضات جديدة، ما لم تكشف جماعة "أنصار الله" عن مصير السياسي محمد قحطان.وردت جماعة "أنصار الله" على اشتراط الحكومة اليمنية بكشف مصير السياسي محمد قحطان، بالمطالبة بإيضاح مصير عدد من أسرى الجماعة.ومحمد قحطان هو عضو في الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن، تعرض للاعتقال من جماعة "أنصار الله" في صنعاء في 5 أبريل/نيسان 2015م.ومطلع مايو/أيار الجاري، قالت جماعة "أنصار الله"، إنه تم تحديد منتصف الشهر الجاري موعداً لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من زيارات سجون الطرفين، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة ستشمل تبادل 1400 أسير، دون أن يصدر بهذا إعلان من الأمم المتحدة التي ترعا المفاوضات بين الجانبين.وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 أبريل الماضي، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".
https://sputnikarabic.ae/20230528/مقتل-3-وإصابة-3-آخرين-من-قوات-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-في-مواجهات-مع-أنصار-الله-1077502470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844697_0:0:2251:1688_1920x0_80_0_0_9285b9b3221360a9435b502ec39f9302.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الحكومة اليمنية, أنصار الله, رفات
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الحكومة اليمنية, أنصار الله, رفات

الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تتبادلان رفات 52 مقاتلا

00:18 GMT 30.05.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
تبادلت الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الاثنين، رفات عشرات المقاتلين قضوا خلال مواجهات دارت بوقت سابق في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وساطة محلية نجحت في تبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" رفات 52 مقاتلاً من الطرفين سقطوا خلال مواجهات سابقة في محافظة الجوف وتعثر رفع جثامينهم نتيجة الوضع الميداني هناك.
وأضاف أن عملية استلام وتسليم الرفات تمت بين ممثلي طرفي الصراع في الجوف.
وتأتي عملية تبادل الرفات في وقت تعثرت جهود تنفيذ الزيارات المتبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لسجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً للذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين لإطلاق سراح دفعة من الأسرى.
ومنتصف مايو/أيار الجاري، أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الأسرى العميد يحيى كزمان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه لن تكون هناك زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز ولا جولة مفاوضات جديدة، ما لم تكشف جماعة "أنصار الله" عن مصير السياسي محمد قحطان.
وردت جماعة "أنصار الله" على اشتراط الحكومة اليمنية بكشف مصير السياسي محمد قحطان، بالمطالبة بإيضاح مصير عدد من أسرى الجماعة.
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
مقتل 3 وإصابة آخرين من قوات "الانتقالي" إثر مواجهات مع "أنصار الله" في اليمن
28 مايو, 08:20 GMT
ومحمد قحطان هو عضو في الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن، تعرض للاعتقال من جماعة "أنصار الله" في صنعاء في 5 أبريل/نيسان 2015م.
ومطلع مايو/أيار الجاري، قالت جماعة "أنصار الله"، إنه تم تحديد منتصف الشهر الجاري موعداً لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من زيارات سجون الطرفين، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة ستشمل تبادل 1400 أسير، دون أن يصدر بهذا إعلان من الأمم المتحدة التي ترعا المفاوضات بين الجانبين.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 أبريل الماضي، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала