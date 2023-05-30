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https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-موسكو-لم-تقدم-أي-مبررات-لاتهامها-بالتدخل-في-الانتخابات-التركية-1077576501.html
السفير الروسي لدى أنقرة: موسكو لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية
السفير الروسي لدى أنقرة: موسكو لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية
أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T09:07+0000
2023-05-30T09:20+0000
العالم
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وقال يرخوف خلال نقاش حول نتائج الانتخابات الرئاسية التركية في نادي فالداي الدولي: "يجب أن أذكر أنه كان هناك الكثير من المتاجرة حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التركية، ومع ذلك، أريد التأكيد على هذا بشكل خاص، بأننا لم نقدم أي مبررات على الإطلاق، لذلك".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الكرملين-بوتين-يؤكد-على-مساهمة-أردوغان-في-تطوير-العلاقات-الروسية-التركية-بطريقة-بناءة-1077560680.html
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السفير الروسي لدى أنقرة: موسكو لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية

09:07 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 30.05.2023)
© flickr.com / Jorge Franganilloأنقرة
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© flickr.com / Jorge Franganillo
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أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية.
وقال يرخوف خلال نقاش حول نتائج الانتخابات الرئاسية التركية في نادي فالداي الدولي: "يجب أن أذكر أنه كان هناك الكثير من المتاجرة حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التركية، ومع ذلك، أريد التأكيد على هذا بشكل خاص، بأننا لم نقدم أي مبررات على الإطلاق، لذلك".
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الكرملين: بوتين يؤكد على مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة
أمس, 18:12 GMT
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
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