https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-موسكو-لم-تقدم-أي-مبررات-لاتهامها-بالتدخل-في-الانتخابات-التركية-1077576501.html

السفير الروسي لدى أنقرة: موسكو لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية

السفير الروسي لدى أنقرة: موسكو لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية

أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تقدم ما يبرر اتهامها بالتدخل في الانتخابات التركية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T09:07+0000

2023-05-30T09:07+0000

2023-05-30T09:20+0000

العالم

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وقال يرخوف خلال نقاش حول نتائج الانتخابات الرئاسية التركية في نادي فالداي الدولي: "يجب أن أذكر أنه كان هناك الكثير من المتاجرة حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التركية، ومع ذلك، أريد التأكيد على هذا بشكل خاص، بأننا لم نقدم أي مبررات على الإطلاق، لذلك".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.

https://sputnikarabic.ae/20230529/الكرملين-بوتين-يؤكد-على-مساهمة-أردوغان-في-تطوير-العلاقات-الروسية-التركية-بطريقة-بناءة-1077560680.html

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