https://sputnikarabic.ae/20230530/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يمهد-الطريق-لفرق-المشاة-بالقرب-من-كريمينا-فيديو-1077591899.html
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو
تقوم القوات الروسية بتمشيط الغابات المزروعة بالألغام بوساطة نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" (النيزك). 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T17:02+0000
2023-05-30T17:02+0000
2023-05-30T17:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ويعد السلاح الذي أثبت جدارته في المعارك وفي تدمير تحصينات العدو، فهو لا يقضي فقط على حقول الألغام، وإنما يقضي أيضا على القوات المعادية المتواجدة بالقرب من مكان عمله.تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-العمليات-الرئيسية-لاتخاذ-القرار-في-أوكرانيا---عاجل-1077584411.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو
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تقوم القوات الروسية بتمشيط الغابات المزروعة بالألغام بوساطة نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" (النيزك).
ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ويعد السلاح الذي أثبت جدارته في المعارك وفي تدمير تحصينات العدو، فهو لا يقضي فقط على حقول الألغام، وإنما يقضي أيضا على القوات المعادية المتواجدة بالقرب من مكان عمله.
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.