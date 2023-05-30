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https://sputnikarabic.ae/20230530/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يمهد-الطريق-لفرق-المشاة-بالقرب-من-كريمينا-فيديو-1077591899.html
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو
تقوم القوات الروسية بتمشيط الغابات المزروعة بالألغام بوساطة نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" (النيزك). 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T17:02+0000
2023-05-30T17:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ويعد السلاح الذي أثبت جدارته في المعارك وفي تدمير تحصينات العدو، فهو لا يقضي فقط على حقول الألغام، وإنما يقضي أيضا على القوات المعادية المتواجدة بالقرب من مكان عمله.تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-العمليات-الرئيسية-لاتخاذ-القرار-في-أوكرانيا---عاجل-1077584411.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يمهد الطريق لفرق المشاة بالقرب من كريمينا... فيديو

17:02 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /  / الانتقال إلى بنك الصور مركبة إزالة الألغام "أو أر-77" خلال تدريبات كتيبة منفصلة من خدمة الهندسة البحرية لالتابعة لأسطول المحيط الهادئ في حقل "غورنوستاي" للتدريبات العسكرية في إقليم بريمورسكي
 مركبة إزالة الألغام أو أر-77 خلال تدريبات كتيبة منفصلة من خدمة الهندسة البحرية لالتابعة لأسطول المحيط الهادئ في حقل غورنوستاي للتدريبات العسكرية في إقليم بريمورسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
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تقوم القوات الروسية بتمشيط الغابات المزروعة بالألغام بوساطة نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" (النيزك).
ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ويعد السلاح الذي أثبت جدارته في المعارك وفي تدمير تحصينات العدو، فهو لا يقضي فقط على حقول الألغام، وإنما يقضي أيضا على القوات المعادية المتواجدة بالقرب من مكان عمله.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا
12:49 GMT
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، ونزع السلاح عن أوكرانيا وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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