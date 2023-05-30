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هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/السلطات-الروسية-تفتح-تحقيقا-في-سقوط-طائرات-مسيرة-على-مبان-في-موسكو-1077567582.html
السلطات الروسية تفتح تحقيقا في سقوط طائرات مسيرة على مبان في موسكو
السلطات الروسية تفتح تحقيقا في سقوط طائرات مسيرة على مبان في موسكو
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بهجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف مناطق وأحياء مختلفة من العاصمة موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T06:34+0000
2023-05-30T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانا قالت فيه "بدأ المحققون عملهم في أماكن سقوط الطائرات المسيرة على مبان مختلفة في موسكو"، مضيفة أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع خسائر في الأرواح واقتصر الهجوم على خسائر مادية طفيفة متمثلة بتضرر عدد من واجهات المباني السكنية".وأضافت اللجنة أن فرقها تعمل على جمع الأدلة في مواقع سقوط واستهداف الطائرات المسيرة في العاصمة موسكو.وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
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السلطات الروسية تفتح تحقيقا في سقوط طائرات مسيرة على مبان في موسكو

06:34 GMT 30.05.2023
© СК РФ / الانتقال إلى بنك الصورلجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© СК РФ
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بهجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف مناطق وأحياء مختلفة من العاصمة موسكو.
وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانا قالت فيه "بدأ المحققون عملهم في أماكن سقوط الطائرات المسيرة على مبان مختلفة في موسكو"، مضيفة أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع خسائر في الأرواح واقتصر الهجوم على خسائر مادية طفيفة متمثلة بتضرر عدد من واجهات المباني السكنية".
وأضافت اللجنة أن فرقها تعمل على جمع الأدلة في مواقع سقوط واستهداف الطائرات المسيرة في العاصمة موسكو.
وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
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