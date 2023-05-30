https://sputnikarabic.ae/20230530/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-40-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077598733.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 40 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 40 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات كييف قصف أراضي الجمهورية 40 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 264 قذيفة من عيارات مختلفة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T23:29+0000
2023-05-30T23:29+0000
2023-05-30T23:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر حسابه بموقع "تلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "على محور دونيتسك، أطلق العدو 24 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم. وعلى محور غورلوفكا 11 قذيفة وصاروخ من عياري 155 و152 ملم. وعلى محور ياسينافاتا 5 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم".وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 264 مقذوفا من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، لوغانسكوي، ياسينوفاتايا، دونيتسك (مناطق ،بروليتارسكي، بودينوفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، بتروفسكي)، ستاروميخايلوفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعي-ذخيرة-ومحطة-رادار-في-دونيتسك-1077546700.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 40 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات كييف قصف أراضي الجمهورية 40 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 264 قذيفة من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك
. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية عبر حسابه بموقع "تلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "على محور دونيتسك، أطلق العدو 24 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم. وعلى محور غورلوفكا 11 قذيفة وصاروخ من عياري 155 و152 ملم. وعلى محور ياسينافاتا 5 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم".
وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 264 مقذوفا من عيارات مختلفة، مشيرا إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، لوغانسكوي، ياسينوفاتايا، دونيتسك (مناطق ،بروليتارسكي، بودينوفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، بتروفسكي)، ستاروميخايلوفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.