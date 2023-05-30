عربي
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الكرملين-يؤكد-قيام-نظام-كييف-في-الهجوم-بالطائرات-المسيرة-على-موسكو-1077580007.html
الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو نفذه نظام كييف -عاجل
الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو نفذه نظام كييف -عاجل
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:26+0000
2023-05-30T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح تماما أن الأمر عبارة عن رد فعل نظام كييف على ضرباتنا الفعالة للغاية على المركز، ومنها استهداف أحد مراكز اتخاذ القرار الذي وقع يوم الأحد".وأضاف: "من الجلي أن هذا الهجوم نُفذ من قبل نظام كييف، ويجب فهم ذلك بوضوح تماما".وشدد على أن الهجوم على موسكو "يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مواصلة هذه العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المحددة".وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو.وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو، وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-شن-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-منشآت-في-مدينة-موسكو--عاجل-1077567951.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1716a0df4e4440d264e24f97e492a36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو نفذه نظام كييف -عاجل

10:26 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 30.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح تماما أن الأمر عبارة عن رد فعل نظام كييف على ضرباتنا الفعالة للغاية على المركز، ومنها استهداف أحد مراكز اتخاذ القرار الذي وقع يوم الأحد".
وأضاف: "من الجلي أن هذا الهجوم نُفذ من قبل نظام كييف، ويجب فهم ذلك بوضوح تماما".
وشدد على أن الهجوم على موسكو "يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى مواصلة هذه العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المحددة".
هجوم مسرة إنتحارية أوكرانية على أحد الأحياء السكنية في موسكو، شارع بروفوسويوزنايا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو
06:37 GMT
وأفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنيين سكنيين جنوبي وغربي موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو، وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала