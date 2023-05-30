عربي
كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار
https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-مراقبة-ما-إذا-كانت-هناك-أسلحة-في-محطة-زابوروجيه-1077598890.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية.. أو إطلاق... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T23:36+0000
2023-05-30T23:36+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290192_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_6911b8fcffdf9859cd8ce1c5743bd8b9.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية ": سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها ".ووفقا له، فإن:وفي السياق أكد غروسي على ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-لدراسة-عواقب-استخدام-قذائف-اليورانيوم-بأوكرانيا-1077598280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_887732e83eff26f7ef1a04f0dbadf61a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه

23:36 GMT 30.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية.. أو إطلاق نار من المحطة أو في اتجاه المحطة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لدراسة عواقب استخدام قذائف اليورانيوم بأوكرانيا
22:47 GMT
وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية ": سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها ".
ووفقا له، فإن:
"خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يراقبون أيضا توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع لمحطة زابوروجيه النووية".
وفي السياق أكد غروسي على ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.
تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала