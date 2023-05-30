https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-مراقبة-ما-إذا-كانت-هناك-أسلحة-في-محطة-زابوروجيه-1077598890.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية.. أو إطلاق... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T23:36+0000

2023-05-30T23:36+0000

2023-05-30T23:36+0000

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية ": سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها ".ووفقا له، فإن:وفي السياق أكد غروسي على ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-لدراسة-عواقب-استخدام-قذائف-اليورانيوم-بأوكرانيا-1077598280.html

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم