https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-مراقبة-ما-إذا-كانت-هناك-أسلحة-في-محطة-زابوروجيه-1077598890.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية.. أو إطلاق... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T23:36+0000
2023-05-30T23:36+0000
2023-05-30T23:36+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية ": سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها ".ووفقا له، فإن:وفي السياق أكد غروسي على ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-لدراسة-عواقب-استخدام-قذائف-اليورانيوم-بأوكرانيا-1077598280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن موظفي الوكالة سيواصلون مراقبة ما إذا كانت هناك أسلحة في محطة زابوروجيه النووية.. أو إطلاق نار من المحطة أو في اتجاه المحطة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. ويستضيف مجلس الأمن الدولي اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية.
وقال غروسي خلال إحاطة إعلامية ": سنعمل على تعزيز وجود الوكالة في محطة زابوروجيه النووية من خلال بعثتنا الموجودة في المحطة وسنراقب أيضًا العناصر المهمة، بما في ذلك (تنفيذ مبادئ ضمان حماية المحطة) فيما يتعلق بتجنب تعرضها لهجمات.. أو عسكرتها ".
"خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يراقبون أيضا توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع لمحطة زابوروجيه النووية".
وفي السياق أكد غروسي على ضرورة تنفيذ المبادئ الخمسة لضمان حماية محطة زابوروجيه النووية، اعتبارًا من اليوم.
تقع محطة زابوروجيه
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.