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https://sputnikarabic.ae/20230530/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-لدراسة-عواقب-استخدام-قذائف-اليورانيوم-بأوكرانيا-1077598280.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لدراسة عواقب استخدام قذائف اليورانيوم بأوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لدراسة عواقب استخدام قذائف اليورانيوم بأوكرانيا
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن الوكالة مستعدة لدراسة عواقب استخدام مقذوفات اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا في حالة تلقي مثل... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T22:47+0000
2023-05-30T22:47+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب غروسي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الوضع الإشعاعي الناجم عن استخدام قذائف اليورانيوم المنضّب التي زودت بها كييف، قائلا: "كان هناك حديث حول هذا الأمر. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالطبع، تدرس الوضع برمته".واكد أن "هناك اهتمام بهذه المسألة "، مضيفا: "نحن مستعدون لدراسة هذا الأمر إذا تلقينا طلبا محددا".ومارس/آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن احتمال إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب يعد خطوة نحو تصعيد كبير للوضع.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".في وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لنقل قذائف تحتوي على لب من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا إلى جانب دبابات "تشالنجر".
https://sputnikarabic.ae/20230322/زاخاروفا-تصف-خطط-بريطانيا-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-بأنها-استفزاز-1075013904.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا, روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لدراسة عواقب استخدام قذائف اليورانيوم بأوكرانيا

22:47 GMT 30.05.2023
© AFP 2023المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن الوكالة مستعدة لدراسة عواقب استخدام مقذوفات اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا في حالة تلقي مثل هذا الطلب.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب غروسي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الوضع الإشعاعي الناجم عن استخدام قذائف اليورانيوم المنضّب التي زودت بها كييف، قائلا: "كان هناك حديث حول هذا الأمر. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالطبع، تدرس الوضع برمته".
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واكد أن "هناك اهتمام بهذه المسألة "، مضيفا: "نحن مستعدون لدراسة هذا الأمر إذا تلقينا طلبا محددا".
ومارس/آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن احتمال إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب يعد خطوة نحو تصعيد كبير للوضع.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".
في وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لنقل قذائف تحتوي على لب من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا إلى جانب دبابات "تشالنجر".
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