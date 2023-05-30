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اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html
اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل
اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل
أعلنت حالة الإنذار الجوي،صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T22:27+0000
2023-05-30T22:36+0000
كوريا الشمالية
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وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين ويتم بثه عبر قنوات التلفزيون، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".جاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230530/صفارات-الإنذار-تدوي-في-سيول-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-في-اتجاه-الجنوب-1077597663.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم

اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل

22:27 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 30.05.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEقدرات كوريا الشمالية الصاروخية
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت حالة الإنذار الجوي،صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.
وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين ويتم بثه عبر قنوات التلفزيون، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
صفارات الإنذار تدوي في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب
21:57 GMT
جاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
كوريا الشمالية تطلق "صاروخا فضائيا" باتجاه الجنوب
21:48 GMT
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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