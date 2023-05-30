https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html

اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل

اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل

أعلنت حالة الإنذار الجوي،صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T22:27+0000

2023-05-30T22:27+0000

2023-05-30T22:36+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الجنوبية

العالم

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وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين ويتم بثه عبر قنوات التلفزيون، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".جاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230530/صفارات-الإنذار-تدوي-في-سيول-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-في-اتجاه-الجنوب-1077597663.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html

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