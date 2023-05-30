https://sputnikarabic.ae/20230530/بعد-غياب-3-سنوات-جالطة-سراي-يستعيد-لقب-الدوري-التركي-1077597109.html
بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي
بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي
تمكن فريق جالطة سراي التركي من استعادة لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر لقب فاز به في 2019. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:59+0000
2023-05-30T20:59+0000
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جاء ذلك بعدما فاز على مضيفه فريق أنقرة جوجو بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "كورة".والتقى الفريقان في المرحلة رقم 36 من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 82 نقطة متفوقا على الوصيف، فريق فنربخسة، بـ 5 نقاط وبفارق 8 نقاط عن فريق بشكتاش، صاحب المركز الثالث في البطولة.يذكر أن فوز جالطة سراي بالمسابقة هذا العام يجعل رصيده من إنجازات الفوز بالدوري التركي يرتفع لـ 23 بطولة، ليصبح أكثر الأندية تتويجا بالبطولة، متفوقا على فنربخسة الذي فاز بها 19 مرة وبشكتاش، الذي حقق 16 بطولة فقط.وكان آخر لقب فاز به جالطة سراي عام 2019، وكان لقب الدوري من نصيب إسطنبول باشاك عام 2020، ثم بشكتاش عام 2021 وأخيرا طرابزون سبور في 2022، قبل أن يستعيده مرة أخرى هذا العام بعد الفوز في مباراة اليوم.
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رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي
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تمكن فريق جالطة سراي التركي من استعادة لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر لقب فاز به في 2019.
جاء ذلك بعدما فاز على مضيفه فريق أنقرة جوجو بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "كورة".
والتقى الفريقان
في المرحلة رقم 36 من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 82 نقطة متفوقا على الوصيف، فريق فنربخسة، بـ 5 نقاط وبفارق 8 نقاط عن فريق بشكتاش، صاحب المركز الثالث في البطولة.
يذكر أن فوز جالطة سراي
بالمسابقة هذا العام يجعل رصيده من إنجازات الفوز بالدوري التركي يرتفع لـ 23 بطولة، ليصبح أكثر الأندية تتويجا بالبطولة، متفوقا على فنربخسة الذي فاز بها 19 مرة وبشكتاش، الذي حقق 16 بطولة فقط.
وكان آخر لقب فاز به جالطة سراي عام 2019، وكان لقب الدوري
من نصيب إسطنبول باشاك عام 2020، ثم بشكتاش عام 2021 وأخيرا طرابزون سبور في 2022، قبل أن يستعيده مرة أخرى هذا العام بعد الفوز في مباراة اليوم.