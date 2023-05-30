عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230530/بعد-غياب-3-سنوات-جالطة-سراي-يستعيد-لقب-الدوري-التركي-1077597109.html
بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي
بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي
تمكن فريق جالطة سراي التركي من استعادة لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر لقب فاز به في 2019. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T20:59+0000
2023-05-30T20:59+0000
مجتمع
رياضة
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073507875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd23487d9b24b5792b95be3b41cff0dd.jpg
جاء ذلك بعدما فاز على مضيفه فريق أنقرة جوجو بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "كورة".والتقى الفريقان في المرحلة رقم 36 من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 82 نقطة متفوقا على الوصيف، فريق فنربخسة، بـ 5 نقاط وبفارق 8 نقاط عن فريق بشكتاش، صاحب المركز الثالث في البطولة.يذكر أن فوز جالطة سراي بالمسابقة هذا العام يجعل رصيده من إنجازات الفوز بالدوري التركي يرتفع لـ 23 بطولة، ليصبح أكثر الأندية تتويجا بالبطولة، متفوقا على فنربخسة الذي فاز بها 19 مرة وبشكتاش، الذي حقق 16 بطولة فقط.وكان آخر لقب فاز به جالطة سراي عام 2019، وكان لقب الدوري من نصيب إسطنبول باشاك عام 2020، ثم بشكتاش عام 2021 وأخيرا طرابزون سبور في 2022، قبل أن يستعيده مرة أخرى هذا العام بعد الفوز في مباراة اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230527/هالاند-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-لكرة-القدم-1077480068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073507875_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_664b25251283551b4dbdd99546f37b98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

بعد غياب 3 سنوات… جالطة سراي يستعيد لقب الدوري التركي

20:59 GMT 30.05.2023
© AFP 2023ملعب النصر في السعودية
ملعب النصر في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
تمكن فريق جالطة سراي التركي من استعادة لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر لقب فاز به في 2019.
جاء ذلك بعدما فاز على مضيفه فريق أنقرة جوجو بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "كورة".
والتقى الفريقان في المرحلة رقم 36 من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 82 نقطة متفوقا على الوصيف، فريق فنربخسة، بـ 5 نقاط وبفارق 8 نقاط عن فريق بشكتاش، صاحب المركز الثالث في البطولة.
النرويجي إيرلينغ هالاند‭ ‬مهاجم مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
مجتمع
هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم
27 مايو, 13:00 GMT
يذكر أن فوز جالطة سراي بالمسابقة هذا العام يجعل رصيده من إنجازات الفوز بالدوري التركي يرتفع لـ 23 بطولة، ليصبح أكثر الأندية تتويجا بالبطولة، متفوقا على فنربخسة الذي فاز بها 19 مرة وبشكتاش، الذي حقق 16 بطولة فقط.
وكان آخر لقب فاز به جالطة سراي عام 2019، وكان لقب الدوري من نصيب إسطنبول باشاك عام 2020، ثم بشكتاش عام 2021 وأخيرا طرابزون سبور في 2022، قبل أن يستعيده مرة أخرى هذا العام بعد الفوز في مباراة اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала