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https://sputnikarabic.ae/20230530/بلينكن-انضمام-السويد-لـ-الناتو-يجب-أن-يتم-خلال-أسابيع-1077595072.html
بلينكن: انضمام السويد لـ "الناتو" يجب أن يتم خلال أسابيع
بلينكن: انضمام السويد لـ "الناتو" يجب أن يتم خلال أسابيع
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T18:53+0000
2023-05-30T18:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون، في السويد، اليوم الثلاثاء.وأضاف: "لا نشك في إمكانية تحقيق ذلك… هذا ما ينبغي أن يكون وما نتوقع حدوثه".ووجه وزير الخارجية الأمريكي دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو" في أقرب وقت ممكن.وتابع: "يأمل أعضاء الحلف الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230530/إعلام-أعضاء-الناتو-يختلفون-حول-انضمام-أوكرانيا-للحلف--1077592417.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو

بلينكن: انضمام السويد لـ "الناتو" يجب أن يتم خلال أسابيع

18:53 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون، في السويد، اليوم الثلاثاء.
وقال بلينكن: "نتطلع إلى أن يتم إنجاز هذه العملية في غضون الأسابيع المقبلة".
وأضاف: "لا نشك في إمكانية تحقيق ذلك… هذا ما ينبغي أن يكون وما نتوقع حدوثه".
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
إعلام: أعضاء "الناتو" يختلفون حول انضمام أوكرانيا للحلف
17:26 GMT
ووجه وزير الخارجية الأمريكي دعوة إلى كل من تركيا والمجر للموافقة على طلب انضمام السويد لـ "الناتو" في أقرب وقت ممكن.
وتابع: "يأمل أعضاء الحلف الحاليين في أن تكتمل عملية انضمام السويد لهم قبل قمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو/ تموز المقبل".
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