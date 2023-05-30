عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/بوتين-نظام-الدفاع-الجوي-في-موسكو-يعمل--بشكل-طبيعي-1077585229.html
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T13:23+0000
2023-05-30T13:26+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_0:79:2147:1287_1920x0_80_0_0_31c66fd12f86cd38adde4071c912859b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_164:0:1984:1365_1920x0_80_0_0_b1383ba4d12338030b9ab8a04c81c7c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

13:23 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 30.05.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала