https://sputnikarabic.ae/20230530/بوتين-نظام-الدفاع-الجوي-في-موسكو-يعمل--بشكل-طبيعي-1077585229.html
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T13:23+0000
2023-05-30T13:23+0000
2023-05-30T13:26+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_0:79:2147:1287_1920x0_80_0_0_31c66fd12f86cd38adde4071c912859b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_164:0:1984:1365_1920x0_80_0_0_b1383ba4d12338030b9ab8a04c81c7c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
13:23 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو.