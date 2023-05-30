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https://sputnikarabic.ae/20230530/بيسكوف-نأمل-ألا-يركز-شركاء-بريكس-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-1077580623.html
بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء "بريكس" على قرار المحكمة الجنائية الدولية
بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء "بريكس" على قرار المحكمة الجنائية الدولية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع ألا تركز الدول الشريكة في قمة بريكس على قرارات المحكمة الدولية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:44+0000
2023-05-30T10:44+0000
روسيا
الكرملين
العالم
مجموعة بريكس
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قال بيسكوف للصحفين، معلقًا على بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا بشأن الحصانة الدبلوماسية: "تتوقع روسيا أن الدول الشريكة في قمة بريكس لن تركز على القرارات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو/ حزيران، وقمة بريكس في أغسطس / آب، في جمهورية جنوب أفريقيا لا تنطبق على أوامر من المحاكم الدولية.في وقت سابق، ذكرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو وقمة بريكس في أغسطس في البلاد.وصرح بيسكوف بأن "روسيا ستشارك في قمة بريكس في جنوب أفريقيا، حيث إنها تولي أهمية كبيرة لتطوير شكل التكامل".وستعقد قمة بريكس في جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب.وفي وقت سابق، أعلن بيسكوف أن الرئيس الروسي تلقى دعوة لحضور القمة.وفقا لدميتري بيسكوف، فإن إثارة سؤال المحكمة الجنائية الدولية حول "اعتقال" رئيس روسيا أمر غير مقبول، ولا تعترف موسكو باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
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روسيا, الكرملين, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, الكرملين, العالم, مجموعة بريكس

بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء "بريكس" على قرار المحكمة الجنائية الدولية

10:44 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع ألا تركز الدول الشريكة في قمة بريكس على قرارات المحكمة الدولية.
قال بيسكوف للصحفين، معلقًا على بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا بشأن الحصانة الدبلوماسية: "تتوقع روسيا أن الدول الشريكة في قمة بريكس لن تركز على القرارات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو/ حزيران، وقمة بريكس في أغسطس / آب، في جمهورية جنوب أفريقيا لا تنطبق على أوامر من المحاكم الدولية.

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا سيؤثر على قرار روسيا بشأن مستوى التمثيل في القمة: "بالطبع، نتوقع على الأقل، أن الدول الشريكة في مثل هذا الشكل المهم لن تركز على هذه القرارات غير القانونية".

في وقت سابق، ذكرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو وقمة بريكس في أغسطس في البلاد.
وصرح بيسكوف بأن "روسيا ستشارك في قمة بريكس في جنوب أفريقيا، حيث إنها تولي أهمية كبيرة لتطوير شكل التكامل".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
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وستعقد قمة بريكس في جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب.
وفي وقت سابق، أعلن بيسكوف أن الرئيس الروسي تلقى دعوة لحضور القمة.

وأصدرت الدائرة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، في 17 مارس/ آذار، أمرا "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفقا لدميتري بيسكوف، فإن إثارة سؤال المحكمة الجنائية الدولية حول "اعتقال" رئيس روسيا أمر غير مقبول، ولا تعترف موسكو باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
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