https://sputnikarabic.ae/20230530/تفاصيل-جديدة-عن-الأيام-الأخيرة-لصدام-حسين-بعد-الغزو-الأمريكي-للعراق-1077583471.html
تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق
تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق
كشف مسؤول قضائي عراقي عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة للرئيس الراحل، صدام حسين، عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، في عام 2003. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:25+0000
2023-05-30T12:25+0000
2023-05-30T12:25+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
صدام حسين
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/05/1053573052_0:177:1900:1246_1920x0_80_0_0_c3e92c3f1276a1a64afddc4aee98c0bb.jpg
وقال الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين، الدكتور خليل الدليمي، في تصريحات لبرنامج "رباعية الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة "العربية"، إن "الفترة التي أعقبت سقوط بغداد كانت تسمى "فترة التخفي"، وخلالها اجتمع صدام حسين مع بعض القيادات في 11 أنيسان/ بريل، وأخبرهم للاستعداد للقتال بالسلاح الخفيف".وأضاف أن صدام "طلب من مرافقيه وحراسه الذهاب كل إلى سبيله، بينما اكتفى بعناصر قليلة جدا، ثم اتجه بعدها إلى مدينة الرمادي العراقية، وتحديدا عند عائلة الخربيط لدى الشيخ مظهر الخربيط".واحتلت أمريكا العراق عام 2003، تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل ميليشيات طائفية في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.
https://sputnikarabic.ae/20230520/هيئة-الدفاع-عن-صدام-حسين-تكشف-لأول-مرة-3-شروط-عرضتها-أمريكا-مقابل-العفو-عنه-1077250187.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/05/1053573052_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_56ff8bac5b862eb41e8904e5fb78546e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق
تابعنا عبر
كشف مسؤول قضائي عراقي عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة للرئيس الراحل، صدام حسين، عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، في عام 2003.
وقال الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين، الدكتور خليل الدليمي، في تصريحات لبرنامج "رباعية الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة
"العربية"، إن "الفترة التي أعقبت سقوط بغداد كانت تسمى "فترة التخفي"، وخلالها اجتمع صدام حسين مع بعض القيادات في 11 أنيسان/ بريل، وأخبرهم للاستعداد للقتال بالسلاح الخفيف".
وأضاف أن صدام "طلب من مرافقيه وحراسه الذهاب كل إلى سبيله، بينما اكتفى بعناصر قليلة جدا، ثم اتجه بعدها إلى مدينة الرمادي العراقية، وتحديدا عند عائلة الخربيط لدى الشيخ مظهر الخربيط".
واحتلت أمريكا العراق عام 2003، تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.
وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية
وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل ميليشيات طائفية في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.