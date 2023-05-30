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- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230530/تفاصيل-جديدة-عن-الأيام-الأخيرة-لصدام-حسين-بعد-الغزو-الأمريكي-للعراق-1077583471.html
تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق
تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق
كشف مسؤول قضائي عراقي عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة للرئيس الراحل، صدام حسين، عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، في عام 2003. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:25+0000
2023-05-30T12:25+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
صدام حسين
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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وقال الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين، الدكتور خليل الدليمي، في تصريحات لبرنامج "رباعية الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة "العربية"، إن "الفترة التي أعقبت سقوط بغداد كانت تسمى "فترة التخفي"، وخلالها اجتمع صدام حسين مع بعض القيادات في 11 أنيسان/ بريل، وأخبرهم للاستعداد للقتال بالسلاح الخفيف".وأضاف أن صدام "طلب من مرافقيه وحراسه الذهاب كل إلى سبيله، بينما اكتفى بعناصر قليلة جدا، ثم اتجه بعدها إلى مدينة الرمادي العراقية، وتحديدا عند عائلة الخربيط لدى الشيخ مظهر الخربيط".واحتلت أمريكا العراق عام 2003، تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل ميليشيات طائفية في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.
https://sputnikarabic.ae/20230520/هيئة-الدفاع-عن-صدام-حسين-تكشف-لأول-مرة-3-شروط-عرضتها-أمريكا-مقابل-العفو-عنه-1077250187.html
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صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق

12:25 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / DAVID FURSTالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
© AFP 2023 / DAVID FURST
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كشف مسؤول قضائي عراقي عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة للرئيس الراحل، صدام حسين، عقب دخول القوات الأمريكية بغداد، في عام 2003.
وقال الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين، الدكتور خليل الدليمي، في تصريحات لبرنامج "رباعية الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة "العربية"، إن "الفترة التي أعقبت سقوط بغداد كانت تسمى "فترة التخفي"، وخلالها اجتمع صدام حسين مع بعض القيادات في 11 أنيسان/ بريل، وأخبرهم للاستعداد للقتال بالسلاح الخفيف".
وأضاف أن صدام "طلب من مرافقيه وحراسه الذهاب كل إلى سبيله، بينما اكتفى بعناصر قليلة جدا، ثم اتجه بعدها إلى مدينة الرمادي العراقية، وتحديدا عند عائلة الخربيط لدى الشيخ مظهر الخربيط".
الرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء محاكته، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
هيئة الدفاع عن صدام حسين تكشف لأول مرة 3 شروط عرضتها أمريكا مقابل العفو عنه
20 مايو, 11:52 GMT
واحتلت أمريكا العراق عام 2003، تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.
وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل ميليشيات طائفية في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.
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