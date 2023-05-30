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https://sputnikarabic.ae/20230530/تونس-المجلس-الأعلى-للقضاء-يبت-اليوم-في-طلب-رفع-الحصانة-عن-13-قاضيا-1077581147.html
تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يبت اليوم في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا
تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يبت اليوم في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا
قالت تقارير إعلامية إن السلطات القضائية التونسية سوف تنظر اليوم في طلب لرفع الحصانة عن 13 قاضيا ممن تم إعفاؤهم من مناصبهم. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T11:04+0000
2023-05-30T11:04+0000
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ووفقا لموقع إذاعة "موزاييك"، فسوف "ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء، في ملف طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا من المعفيين بطلب من قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".وكانت طلبات رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة قد جاءت على إثر اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية".وتعيش تونس منذ القرارات الشهيرة المعروفة إعلاميا بقرارات 25 يوليو، عددا من الأزمات السياسية، إذ تم حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها عدد من القرارات المتعلقة بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقت، ثم إعفاءات في صفوف القضاة التونسيين بتهم تتعلق بالتآمر على الدولة والإرهاب.طالع أيضا: "العدل التونسية" تصعد ضد قضاة أوقفت المحكمة قرارا رئاسيا بعزلهم
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم

تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يبت اليوم في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا

11:04 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDمحكمة في تونس
محكمة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قالت تقارير إعلامية إن السلطات القضائية التونسية سوف تنظر اليوم في طلب لرفع الحصانة عن 13 قاضيا ممن تم إعفاؤهم من مناصبهم.
ووفقا لموقع إذاعة "موزاييك"، فسوف "ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء، في ملف طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا من المعفيين بطلب من قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".
المحكمة الابتدائية في تونس 11 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
تشكيل هيئة للدفاع عن القضاة المعزولين في تونس
1 ديسمبر 2022, 14:10 GMT
وكانت طلبات رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة قد جاءت على إثر اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية".

يشار إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، كان قد أرجأ الحكم في هذا الطلب، وفقا لما طلبه دفاع القضاة المعفيين من مناصبهم.

وتعيش تونس منذ القرارات الشهيرة المعروفة إعلاميا بقرارات 25 يوليو، عددا من الأزمات السياسية، إذ تم حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها عدد من القرارات المتعلقة بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقت، ثم إعفاءات في صفوف القضاة التونسيين بتهم تتعلق بالتآمر على الدولة والإرهاب.
طالع أيضا: "العدل التونسية" تصعد ضد قضاة أوقفت المحكمة قرارا رئاسيا بعزلهم
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