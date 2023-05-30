https://sputnikarabic.ae/20230530/جنوب-أفريقيا-الحصانة-لـقمة-بريكس-لا-تنطبق-على-أوامر-المحاكم-الدولية-1077575361.html
جنوب أفريقيا: الحصانة لـ"قمة بريكس" لا تنطبق على أوامر المحاكم الدولية
جنوب أفريقيا: الحصانة لـ"قمة بريكس" لا تنطبق على أوامر المحاكم الدولية
أوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو/حزيران، وقمة بريكس في أغسطس/آب، في جمهورية جنوب أفريقيا،... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T08:16+0000
2023-05-30T08:16+0000
2023-05-30T08:16+0000
العالم
مجموعة بريكس
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وأضافت الخارجية: "هذا هو معيار منح الحصانة، التي نطبقها على جميع المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقد في جنوب أفريقيا، بغض النظر عن مستوى المشاركة".وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن البلاد ستمنح الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس في يونيو وقمة المنظمة في أغسطس.وتضم مجموعة "بريكس" كلًا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 3.21 مليار نسمة؛ وهو ما يشكل نحو 42 في المئة من سكان العالم.ويذكر أن عددا من الدول الأخرى تنوي الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
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العالم, مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا: الحصانة لـ"قمة بريكس" لا تنطبق على أوامر المحاكم الدولية
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أوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للمشاركين في الاجتماع الوزاري في يونيو/حزيران، وقمة بريكس في أغسطس/آب، في جمهورية جنوب أفريقيا، لا تنطبق على أوامر المحاكم الدولية.
وأضافت الخارجية: "هذا هو معيار منح الحصانة، التي نطبقها على جميع المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقد في جنوب أفريقيا، بغض النظر عن مستوى المشاركة".
وأفادت وزارة خارجية أفريفيا: "تمنح الحصانات للمؤتمر وليس لأفراد معينين. تهدف إلى حماية المؤتمر والمشاركين فيه من الولاية القضائية للبلد المضيف طوال مدة المؤتمر. ولا تلغي هذه الحصانات أي أمر قد تصدره أي محكمة دولية ضد أي مشارك في المؤتمر".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن البلاد ستمنح الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس في يونيو وقمة المنظمة في أغسطس.
وتضم مجموعة "بريكس
" كلًا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 3.21 مليار نسمة؛ وهو ما يشكل نحو 42 في المئة من سكان العالم.
ويذكر أن عددا من الدول الأخرى تنوي الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.