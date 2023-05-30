https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html

كوريا الشمالية تطلق "صاروخا فضائيا" باتجاه الجنوب

كوريا الشمالية تطلق "صاروخا فضائيا" باتجاه الجنوب

قال الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T21:48+0000

2023-05-30T21:48+0000

2023-05-30T21:55+0000

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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

العالم

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وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230530/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-ستطلق-في-أول-يونيو-قمرا-اصطناعيا-عسكريا-لمراقبة-أمريكا-1077567020.html

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