عربي
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/حاكم-مقاطعة-موسكو-الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-قرب-العاصمة-1077566834.html
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة
أكد حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، أن سكان مقاطعة موسكو سمعوا في بعض المناطق أصوات انفجارات بسبب تشغيل نظام الدفاع الجوي. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T05:27+0000
2023-05-30T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/43/1034094301_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b4c2fa5a4ff51938f8a487f4f79e8efb.jpg
وكتب فوروبيوف على قناته في "تلغرام": "هذا الصباح في بعض مناطق مقاطعة موسكو، سمع بعض السكان أصوات انفجارات، ويعود ذلك لعمل دفاعاتنا الجوية. حيث تم إسقاط عدد من الطائرات دون طيار عند اقترابها من موسكو".كما طلب حاكم المقاطعة من السكان التزام الهدوء مؤكدا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل.
https://sputnikarabic.ae/20230530/عمدة-موسكو-مسيرة-تستهدف-مبنيين-سكنيين-في-جنوب-وغرب-موسكو---عاجل-1077566412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103409/43/1034094301_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_b1c93f925f78b1339013a284e3810795.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة

05:27 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf /  / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو
مشهد يطل على مدينة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، أن سكان مقاطعة موسكو سمعوا في بعض المناطق أصوات انفجارات بسبب تشغيل نظام الدفاع الجوي.
وكتب فوروبيوف على قناته في "تلغرام": "هذا الصباح في بعض مناطق مقاطعة موسكو، سمع بعض السكان أصوات انفجارات، ويعود ذلك لعمل دفاعاتنا الجوية. حيث تم إسقاط عدد من الطائرات دون طيار عند اقترابها من موسكو".
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
04:33 GMT
كما طلب حاكم المقاطعة من السكان التزام الهدوء مؤكدا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала