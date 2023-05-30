https://sputnikarabic.ae/20230530/حاكم-مقاطعة-موسكو-الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-قرب-العاصمة-1077566834.html
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة
أكد حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، أن سكان مقاطعة موسكو سمعوا في بعض المناطق أصوات انفجارات بسبب تشغيل نظام الدفاع الجوي. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T05:27+0000
2023-05-30T05:27+0000
2023-05-30T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب فوروبيوف على قناته في "تلغرام": "هذا الصباح في بعض مناطق مقاطعة موسكو، سمع بعض السكان أصوات انفجارات، ويعود ذلك لعمل دفاعاتنا الجوية. حيث تم إسقاط عدد من الطائرات دون طيار عند اقترابها من موسكو".كما طلب حاكم المقاطعة من السكان التزام الهدوء مؤكدا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل.
https://sputnikarabic.ae/20230530/عمدة-موسكو-مسيرة-تستهدف-مبنيين-سكنيين-في-جنوب-وغرب-موسكو---عاجل-1077566412.html
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روسيا
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة
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أكد حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، أن سكان مقاطعة موسكو سمعوا في بعض المناطق أصوات انفجارات بسبب تشغيل نظام الدفاع الجوي.
وكتب فوروبيوف على قناته في "تلغرام": "هذا الصباح في بعض مناطق مقاطعة موسكو، سمع بعض السكان أصوات انفجارات، ويعود ذلك لعمل دفاعاتنا الجوية. حيث تم إسقاط عدد من الطائرات دون طيار عند اقترابها من موسكو".
كما طلب حاكم المقاطعة من السكان التزام الهدوء مؤكدا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل.