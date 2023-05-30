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https://sputnikarabic.ae/20230530/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-جنوب-غرب-أفريقيا-1077566060.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة في جنوب غرب أفريقيا. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T02:33+0000
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زلزال
غرب أفريقيا
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وقع الزلزال في الساعة 21:52:04 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وتم تحديد مركزه المبدئي عند ملتقى دائرة عرض 52.8887 درجة جنوبا وخط طول 10.4898 درجة شرقا، وكان الزلزال على عمق 10 كم.تعد هذه الهزة الأرضية حدثًا بارزًا في المنطقة، وتسببت في اهتزازات قوية وشعر بها السكان المحليون. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو وقوع إصابات بسبب الزلزال، ولكن من المهم مراقبة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.
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زلزال, غرب أفريقيا, العالم
زلزال, غرب أفريقيا, العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا

02:33 GMT 30.05.2023
© Photo / ESA/NASA–T. Pesquetمنظر يطل على "عين الصحراء"، غرب أفريقيا، محطة الفضاء الدولية
منظر يطل على عين الصحراء، غرب أفريقيا، محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Photo / ESA/NASA–T. Pesquet
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة في جنوب غرب أفريقيا.
وقع الزلزال في الساعة 21:52:04 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وتم تحديد مركزه المبدئي عند ملتقى دائرة عرض 52.8887 درجة جنوبا وخط طول 10.4898 درجة شرقا، وكان الزلزال على عمق 10 كم.
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تعد هذه الهزة الأرضية حدثًا بارزًا في المنطقة، وتسببت في اهتزازات قوية وشعر بها السكان المحليون. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو وقوع إصابات بسبب الزلزال، ولكن من المهم مراقبة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.
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