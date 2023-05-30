https://sputnikarabic.ae/20230530/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-جنوب-غرب-أفريقيا-1077566060.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة في جنوب غرب أفريقيا. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T02:33+0000
2023-05-30T02:33+0000
2023-05-30T02:33+0000
زلزال
غرب أفريقيا
العالم
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وقع الزلزال في الساعة 21:52:04 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وتم تحديد مركزه المبدئي عند ملتقى دائرة عرض 52.8887 درجة جنوبا وخط طول 10.4898 درجة شرقا، وكان الزلزال على عمق 10 كم.تعد هذه الهزة الأرضية حدثًا بارزًا في المنطقة، وتسببت في اهتزازات قوية وشعر بها السكان المحليون. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو وقوع إصابات بسبب الزلزال، ولكن من المهم مراقبة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.
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زلزال, غرب أفريقيا, العالم
زلزال, غرب أفريقيا, العالم
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب أفريقيا
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.7 درجة في جنوب غرب أفريقيا.
وقع الزلزال في الساعة 21:52:04 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وتم تحديد مركزه المبدئي
عند ملتقى دائرة عرض 52.8887 درجة جنوبا وخط طول 10.4898 درجة شرقا، وكان الزلزال على عمق 10 كم.
تعد هذه الهزة الأرضية حدثًا بارزًا في المنطقة، وتسببت في اهتزازات قوية وشعر بها السكان المحليون. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة أو وقوع إصابات بسبب الزلزال، ولكن من المهم مراقبة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.