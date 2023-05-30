https://sputnikarabic.ae/20230530/زيلينسكي-يطلب-من-كوريا-الجنوبية-تزويد-كييف-بأنظمة-الدفاع-الجوي-1077577069.html
زيلينسكي يطلب من كوريا الجنوبية تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي
زيلينسكي يطلب من كوريا الجنوبية تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي
قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعلم أن كوريا الجنوبية محدودة في إمداد كييف بالأسلحة، لكنها تطلب من سيئول توفير أنظمة دفاع جوي ومعدات لحماية أنظمة الطاقة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T09:10+0000
2023-05-30T09:10+0000
2023-05-30T09:10+0000
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التقى رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك إيل، مع زيلينسكي، في 21 مايو/ أيار، في قمة مجموعة الـ 7 في هيروشيما، وتم تنظيم الاجتماع بناء على طلب زيلينسكي.وأفادت إدارة الزعيم الكوري الجنوبي أن يون سيوك إيل، وعدت كييف بمساعدة إضافية، على وجه الخصوص، معدات لإزالة الألغام وسيارات الإسعاف.قال الرئيس الأوكراني في مقابة مع صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية: "أعلم أن هناك عددا من القيود فيما يتعلق بدعم الأسلحة. لكنني أعتقد أنه لا ينبغي تطبيق هذه المبادئ الكورية الجنوبية على أنظمة الدفاع ووسائل حماية أنظمة الطاقة التي لم توفرها كوريا الجنوبية بعد".وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي ليست أسلحة، ولكنها معدات دفاعية. أوكرانيا بحاجة إلى "درع سماوي" لاستعادة أوكرانيا".وتابع زيلينسكي: "نريد حقا أن تدعمنا كوريا الجنوبية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام إنذار مبكر يحذر من الضربات الجوية الروسية، وفي هذا المجال نحتاج إلى مساعدة كوريا الجنوبية".وأعرب عن امتنانه لوعد سيئول بتزويد كييف بمعدات إزالة الألغام.وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا مثل كوريا الجنوبية قبل 70 عامًا عندما احتاجت مساعدة الدول الأخرى، وبفضل ذلك ولدت كوريا حرة وديمقراطية ومزدهرة".في وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قرار كوريا الجنوبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة سيدمر العلاقات الروسية الكورية الجنوبية. وأكدت السفارة الروسية في الجمهورية أن مثل هذا الانهيار سيؤثر على جميع مجالات التفاعل بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/كوريا-الجنوبية-تستضيف-مناورات-بحرية-لمنع-تهريب-الأسلحة-النووية-1077396364.html
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كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, العالم
كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يطلب من كوريا الجنوبية تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي
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قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعلم أن كوريا الجنوبية محدودة في إمداد كييف بالأسلحة، لكنها تطلب من سيئول توفير أنظمة دفاع جوي ومعدات لحماية أنظمة الطاقة.
التقى رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك إيل، مع زيلينسكي، في 21 مايو/ أيار، في قمة مجموعة الـ 7 في هيروشيما، وتم تنظيم الاجتماع بناء على طلب زيلينسكي.
وأفادت إدارة الزعيم الكوري الجنوبي أن يون سيوك إيل، وعدت كييف بمساعدة إضافية، على وجه الخصوص، معدات لإزالة الألغام وسيارات الإسعاف.
وقام زيلينسكي بتسليم رئيس كوريا الجنوبية قائمة ببنود المساعدة المطلوبة، وهي الأسلحة غير الفتاكة.
قال الرئيس الأوكراني في مقابة مع صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية: "أعلم أن هناك عددا من القيود فيما يتعلق بدعم الأسلحة. لكنني أعتقد أنه لا ينبغي تطبيق هذه المبادئ الكورية الجنوبية على أنظمة الدفاع ووسائل حماية أنظمة الطاقة التي لم توفرها كوريا الجنوبية بعد".
وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي ليست أسلحة، ولكنها معدات دفاعية. أوكرانيا بحاجة إلى "درع سماوي" لاستعادة أوكرانيا".
وتابع زيلينسكي: "نريد حقا أن تدعمنا كوريا الجنوبية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام إنذار مبكر يحذر من الضربات الجوية الروسية، وفي هذا المجال نحتاج إلى مساعدة كوريا الجنوبية".
وأعرب عن امتنانه لوعد سيئول بتزويد كييف بمعدات إزالة الألغام.
وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا مثل كوريا الجنوبية قبل 70 عامًا عندما احتاجت مساعدة الدول الأخرى، وبفضل ذلك ولدت كوريا حرة وديمقراطية ومزدهرة".
وطلبت أوكرانيا مرارا وتكرارا من كوريا الجنوبية مساعدتها بالأسلحة، لكن سيئول تواصل الحفاظ على موقفها القائل بأنه من المستحيل تزويد كييف بأسلحة فتاكة، على الرغم من أنها قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قرار كوريا الجنوبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة سيدمر العلاقات الروسية الكورية الجنوبية. وأكدت السفارة الروسية في الجمهورية أن مثل هذا الانهيار سيؤثر على جميع مجالات التفاعل بين البلدين.