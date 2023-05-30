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سفير السعودية يشكر قيادات لبنانية على جهودها في تحرير المواطن السعودي المختطف
سفير السعودية يشكر قيادات لبنانية على جهودها في تحرير المواطن السعودي المختطف
عبّر السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، عن شكر بلاده لقيادات الجيش والداخلية اللبنانية على تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T08:53+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "النشرة"، قال بخاري إنه يشكر الجيش والشرطة اللبنانيين على "الجهود التي قاما بها وأدّت إلى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة"، واصفًا تلك الجهود بأنها "جبّارة".وخص السفير السعودي كلا من وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون "على متابعتهما الحثيثة".وكان الجيش اللبناني قد أصدر بيانا أكد فيه أنّ "دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".وقال: "نهنئ ​القوى الأمنية​ والعسكرية، وكما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي من قبل مخابرات الجيش في ​منطقة البقاع​".طالع أيضا: هل تنفرج أزمة لبنان بعد تقارب الرياض وطهران؟ وزير الخارجية السعودي يجيب
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لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

سفير السعودية يشكر قيادات لبنانية على جهودها في تحرير المواطن السعودي المختطف

08:53 GMT 30.05.2023
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
CC0 / GDJ / pixabay
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عبّر السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، عن شكر بلاده لقيادات الجيش والداخلية اللبنانية على تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "النشرة"، قال بخاري إنه يشكر الجيش والشرطة اللبنانيين على "الجهود التي قاما بها وأدّت إلى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة"، واصفًا تلك الجهود بأنها "جبّارة".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، 29 يونيو/حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
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وخص السفير السعودي كلا من وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون "على متابعتهما الحثيثة".
وكان الجيش اللبناني قد أصدر بيانا أكد فيه أنّ "دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

يشار إلى أن وزير الداخلية اللبناني، ​بسام مولوي، كان قد أصدر بيانا عقب عملية تحرير المواطن السعودي أكد فيه أن التنسيق بينه وبين قائد الجيش اللبناني، وتكامل الجهود هو ما أدى إلى تحرير المواطن السعودي.

وقال: "نهنئ ​القوى الأمنية​ والعسكرية، وكما قلنا خلال اتصالنا مع قائد الجيش فنحن عملنا بتكامل الجهود وتوحيدها ما أدى الى تحرير المخطوف السعودي من قبل مخابرات الجيش في ​منطقة البقاع​".
طالع أيضا: هل تنفرج أزمة لبنان بعد تقارب الرياض وطهران؟ وزير الخارجية السعودي يجيب
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