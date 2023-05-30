https://sputnikarabic.ae/20230530/سوق-العقارات-في-لبنانالأزمة-الاقتصادية-تفاقم-الجمود-1077588063.html

سوق العقارات في لبنان...الأزمة الاقتصادية تفاقم الجمود

سوق العقارات في لبنان...الأزمة الاقتصادية تفاقم الجمود

كما باقي القطاعات انعكس الانهيار الاقتصادي في لبنان على قطاع العقارات، وشهدت أسعار العقارات منذ بداية الأزمة الاقتصادية انخفاضًا حادًا نتيجة تراجع الطلب بعد... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T15:02+0000

2023-05-30T15:02+0000

2023-05-30T15:02+0000

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وقال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء، مارون الحلو، لـ"سبوتنيك"، إنه لا يوجد حركة ناشطة في البيع والشراء للعقارات والشقق السكنية في لبنان.وتابع: "لكن لم تعود الدورة الاقتصادية ليقدم المواطن على شراء العقار أو الشقق السكنية، علمًا أنه اليوم تتم بعض عمليات البيع والشراء نظرًا للحاجة الملحة للبعض لشراء بعض الشقق أو العقارات والحاجة للعارض أن يبيع، وهذا لا يمكن اعتباره حركة عقارية بكل ما للكلمة للمعنى بقدر ما هي حركة خجولة ومحدودة".ولفت الحلو إلى أن "العقارات التي لا تزال اليوم بسعرها نسبة لسعر ما قبل التحرك الذي حصل في العام 2019 لم تستعيد بعد كامل ثمنها الحقيقي بل قسم من ثمنها، وإذا كان العقار بحدود المليون دولار ثمنه اليوم 600 ألف دولار"، معتبرًا أن "الأسعار ترتفع تدريجيًا ولكن هذا العرض والطلب لا يزال على حاله لا يوجد أي حركة سوى حركة خجولة".وتابع: "لكن في الوقت نفسه نلاحظ أنه بعد سنتين مما حدث في لبنان بدأ لبنان واقتصاده يتموضع بطريقة أفضل ويتكيف بأوضاعه، وحتى القطاع العقاري لم يتعافى ولكن بدأ يأخذ المسار الثابت".وأوضح ممتاز أنه "في العام 2019 و 2020 وبداية الـ 2021، هبطت أسعار العقارات بشكل كبير، والأسعار اختلفت بين الشقق الفخمة والشقق الوسط وما دون، والسوبر لوكس انخفض بحدود الـ 40% والوسطي انخفض بحدود 30% الشعبي انخفض بحدود الـ 20%، ولكن بعد العام 2022 وحتى اليوم أسعار العقارات لم تعد تنخفض نهائيًا، والوضع مستقر بوضعه الحالي، وبالعكس الطلب ارتفع على الشقق أكثر مما كان عليه في الفترة الماضية وهذا بوضع منطقي بظل ما جرى بكل الاقتصادات العالمية والمصارف إن في أمريكا أو سويسرا أدى إلى اتجاه اللبنانيين نحو العقار الذي يعتبر وسيلة آمنة لحفظ المال من المصارف حتى خارج لبنان".

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