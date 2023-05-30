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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-الغرب-يطالب-كييف-بمواصلة-الهجوم-رغم-الخسائر-الأوكرانية-1077581615.html
شويغو: الغرب يطالب كييف بمواصلة الهجوم رغم الخسائر الأوكرانية
شويغو: الغرب يطالب كييف بمواصلة الهجوم رغم الخسائر الأوكرانية
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تواصل مطالبة كييف بهجوم واسع النطاق رغم الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T11:33+0000
2023-05-30T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "على الرغم من الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، يواصل القيمون الغربيون مطالبة نظام كييف بشن عمليات هجومية واسعة النطاق".وأفاد شويغو: "الدعم العسكري لأوكرانيا يطيل العمليات القتالية فقط، ولكن لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".وأشار إلى أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، يتصرف جنودنا بشجاعة وحزم، ويظهرون بطولة العمل الجماعي والصمود".وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "القوات الروسية تترصد طرق توريد المعدات والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وتستهدفها عند اكتشافها".
https://sputnikarabic.ae/20230530/شويغو-خسائر-الجيش-الأوكراني-تجاوزت-16-ألف-عسكري-في-مايو--عاجل-1077580345.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو: الغرب يطالب كييف بمواصلة الهجوم رغم الخسائر الأوكرانية

11:33 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تواصل مطالبة كييف بهجوم واسع النطاق رغم الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية.
وقال خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو: "على الرغم من الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، يواصل القيمون الغربيون مطالبة نظام كييف بشن عمليات هجومية واسعة النطاق".

وأضاف أن "القوات الروسية تتفاعل بقسوة على الهجمات الإرهابية التي يشنها مسلحون أوكرانيون ضد المدنيين الروس باستخدام أسلحة الناتو".

وأفاد شويغو: "الدعم العسكري لأوكرانيا يطيل العمليات القتالية فقط، ولكن لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:31 GMT
وأشار إلى أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، يتصرف جنودنا بشجاعة وحزم، ويظهرون بطولة العمل الجماعي والصمود".

وأشاد شويغو بعمل الأطباء العسكريين، الذين يخاطرون بحياتهم في كثير من الأحيان، وينقذون العسكريين ويقدمون المساعدة للمدنيين.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "القوات الروسية تترصد طرق توريد المعدات والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وتستهدفها عند اكتشافها".
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