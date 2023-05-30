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هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230530/عمدة-موسكو-مسيرة-تستهدف-مبنيين-سكنيين-في-جنوب-وغرب-موسكو---عاجل-1077566412.html
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
أفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T04:33+0000
2023-05-30T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالأمر لكشف ملابسات الحادث.
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روسيا
روسيا

هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو

04:33 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 05:43 GMT 30.05.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf /  / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري "موسكو سيتي"
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf /
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أفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالأمر لكشف ملابسات الحادث.
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