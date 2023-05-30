https://sputnikarabic.ae/20230530/عمدة-موسكو-مسيرة-تستهدف-مبنيين-سكنيين-في-جنوب-وغرب-موسكو---عاجل-1077566412.html
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
أفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T04:33+0000
2023-05-30T04:33+0000
2023-05-30T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالأمر لكشف ملابسات الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
هجوم بطائرات مسيرات يستهدف مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو
04:33 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 05:43 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
أفادت سلطات الطوارئ في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بقيام عدد من الطائرات المسيرة باستهدف مبنينين سكنيين في جنوب وغرب موسكو.
وأشارت سلطات الطوارئ في بيانها إلى أن إحدى الطائرات المسيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع برافسويوزنايا جنوبي موسكو وأخرى شارع أتلاسوفا غربي موسكو، ما أدى إلى حطام في واجهة المبنيين.
بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة هاجمت بعض مناطق العاصمة واصطدمت بمبان سكنية وأسفرت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات في الأرواح، مؤكداً أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالأمر لكشف ملابسات الحادث.