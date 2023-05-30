https://sputnikarabic.ae/20230530/قطر-تدعو-إلى-تشكيل-آليات-بناءة-للحوار-بين-إيران-ودول-الخليج-1077580799.html

قطر تدعو إلى تشكيل آليات بناءة للحوار بين إيران ودول الخليج

قطر تدعو إلى تشكيل آليات بناءة للحوار بين إيران ودول الخليج

دعت وزارة الخارجية القطرية، إلى "انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج (دول مجلس التعاون وإيران) على حوار بناء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T10:42+0000

2023-05-30T10:42+0000

2023-05-30T10:43+0000

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وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العربي – الإيراني في دورته الثانية، الذي تستضيفه الدوحة، إن "دولة قطر ما زالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مثلى لحلْحلة كافة المسائل بين الدول، ولتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية".وطالب الخليفي، "بتشكيل آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة".وأشار إلى "دعوات دولة قطر المتكررة بشأن الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج، للتصدي لكافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة إيمانا منها بوحدة المصير المشترك"، لافتا إلى أن "غياب الحوار مع إيران كان له نصيب في تأجيج الأزمات، التي عانت بسببها المنطقة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".وكان رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، قال في مارس/ آذار الماضي، إن الحرب مع إيران ليست في مصلحة دول الخليج، داعيا إلى حوار صريح للتوصل إلى حل يكون "إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والاقتصاد".جاء ذلك في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول قلق العديد من الدول العربية من إيران، خاصة المملكة العربية السعودية.وأضاف بن جاسم، "أول مخاوفي ليست إيران، بل نحن في المنطقة والطريقة التي نتصرف بها، أعني القادة فأنا لست واحدًا منهم، أعتقد إذا استطعنا التحكم في سعادتنا وإحباطنا وغضبنا، ونقول حسنا سنعمل، لدينا بعض الخلافات مع هذه الدولة أو تلك، ولكن هذا الخلاف يجب مناقشته بطريقة متحضرة".وتابع: "إذا كان أمامنا تحديات وإذا اتفقنا على أن إيران هي عدونا الأول فكيف سنتعامل مع هذا الأمر؟ هل سنتعامل معه عن طريق مفاوضات مباشرة أو حرب؟ لا أحد يريد الحرب لأنها ليست في مصلحتنا".وأوضح: "المشكلة أن هذا القرار ليس في يدنا لأننا لسنا في وضع حاليًا كما قلت عن دول مجلس التعاون الخليجي أن تأخذ زمام القيادة لمنطقتنا وتقول حسنا لدينا مشكلات مع إيران فلنجلس معهم ونناقشها بالتفاصيل بصراحة ونتوصل إلى حل، لأنني أعتقد أننا يجب أن نعيش في منطقة الخليج في انسجام بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي".ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أنه "إذا تمكنت دول الخليج من فعل ذلك فسيكون إنجازا كبيرا ليس فقط للسلام ولكن أيضا للتجارة والأعمال والاقتصاد".واستطرد: "لديهم (في إيران) أكثر من 100 مليون شخص، والعراق لديهم 40 مليون شخص ونحن (دول الخليج) لدينا نحو 50 مليون شخص. نحن نتحدث عن 200 أو 250 مليون شخص في دول غنية بالنفط، تخيل ما يمكنهم فعله".

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