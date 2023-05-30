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كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار
https://sputnikarabic.ae/20230530/كوريا-الجنوبية-الصاروخ-الفضائي-الكوري-الشمالي-اختفى-سريعا-من-على-شاشات-الرادار-1077598410.html
كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار
كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار
أفادت وكالة أنباء يونهاب، صباح اليوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T22:50+0000
2023-05-30T23:06+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم يعتقد أنها سقطت بالفعل.ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، من المحتمل أن يكون الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل. ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل"، بحسب البيان.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار

22:50 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 30.05.2023)
© AFP 2023 / YONHAP / NORTH KOREAN TVإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / YONHAP / NORTH KOREAN TV
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أفادت وكالة أنباء يونهاب، صباح اليوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.
وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.
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22:27 GMT
من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم يعتقد أنها سقطت بالفعل.
ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، من المحتمل أن يكون الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل. ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
كوريا الشمالية تطلق "صاروخا فضائيا" باتجاه الجنوب
21:48 GMT
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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