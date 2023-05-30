https://sputnikarabic.ae/20230530/كوريا-الجنوبية-الصاروخ-الفضائي-الكوري-الشمالي-اختفى-سريعا-من-على-شاشات-الرادار-1077598410.html

كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار

كوريا الجنوبية: "الصاروخ الفضائي" الكوري الشمالي اختفى سريعا من على شاشات الرادار

أفادت وكالة أنباء يونهاب، صباح اليوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T22:50+0000

2023-05-30T22:50+0000

2023-05-30T23:06+0000

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

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وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم يعتقد أنها سقطت بالفعل.ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، من المحتمل أن يكون الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل. ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل"، بحسب البيان.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html

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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية