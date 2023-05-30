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لافروف: نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية... فيديو
لافروف: نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية... فيديو
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية باستخدام الأسلحة الغربية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:51+0000
2023-05-30T12:59+0000
روسيا
العالم
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وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في بوروندي مع نظيره ألبرت شينجيرو: "تحدثنا عن هذا بتفصيل كبير اليوم. ليس هناك شك في أن نظام كييف قد تحوّل منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية بشكل علني".وأضاف: "من أجل هذا، يستخدمون الأسلحة التي يضخهم الغرب بها".وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية البوروندي، ألبرت شينجيرو، إن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بوروندي حدث تاريخي للبلاد، حيث تعد زيارته الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأضاف: "تأتي هذه الزيارة بعد أن قمت بزيارة لروسيا، في مارس/آذار، وقمت بزيارة سوتشي حتى نتمكن من مناقشة نطاق علاقاتنا وتعميق هذه العلاقات الودية ليس فقط بين بلدينا، ولكن أيضا بين شعوبنا".
https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يعلق-على-مبادرة-السلام-الأفريقية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1077547140.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية... فيديو

12:51 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 30.05.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية باستخدام الأسلحة الغربية.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في بوروندي مع نظيره ألبرت شينجيرو: "تحدثنا عن هذا بتفصيل كبير اليوم. ليس هناك شك في أن نظام كييف قد تحوّل منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية بشكل علني".
وأضاف: "من أجل هذا، يستخدمون الأسلحة التي يضخهم الغرب بها".

وتابع: "تصريح الغرب بأنه لا ينبغي استخدام الأسلحة المقدمة ضد أراضي روسيا هو كذبة أخرى".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية البوروندي، ألبرت شينجيرو، إن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بوروندي حدث تاريخي للبلاد، حيث تعد زيارته الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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وقال شينغيرو: "اليوم حدث تاريخي لبوروندي، حيث يزور وزير خارجية روسيا بلدنا لأول مرة في تاريخ علاقاتنا الدبلوماسية الممتد على مدى ستين عاما".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة بعد أن قمت بزيارة لروسيا، في مارس/آذار، وقمت بزيارة سوتشي حتى نتمكن من مناقشة نطاق علاقاتنا وتعميق هذه العلاقات الودية ليس فقط بين بلدينا، ولكن أيضا بين شعوبنا".
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