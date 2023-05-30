تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
13:28 GMT 30.05.2023
البرهان ساخرا من ادعاءات قوات الدعم السريع بأن حربهم هذه ضد "الكيزان" بالتساؤل: أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟
13:26 GMT 30.05.2023
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: سنضطر لاستخدام قوتنا المميتة إذا لم تنصع قوات الدعم السريع وتستجيب لصوت العقل
12:05 GMT 30.05.2023
11:40 GMT 29.05.2023
أفاد سكان بسماع دوي اشتباكات كثيفة في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة.
09:03 GMT 29.05.2023
الجيش السوداني ينفي صدور قرار من رئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلام
08:16 GMT 29.05.2023
لجنة معالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان: نلتزم بتيسير إجراءات دخول المساعدات الدولية
11:02 GMT 28.05.2023
10:46 GMT 28.05.2023
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، ويؤكد التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة.
08:43 GMT 28.05.2023
دعت السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم غد اإاثنين، مشيرتين في بيان مشترك إلى أن "الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".
03:41 GMT 28.05.2023
تونس تدعو الأطراف السودانية إلى وقف التصعيد والعودة إلى مسار التسوية السياسية
02:25 GMT 28.05.2023
00:31 GMT 28.05.2023
وزير الصحة السوداني: 30 مستشفى في الخرطوم تعجز عن تقديم الخدمات
00:31 GMT 28.05.2023
20:22 GMT 27.05.2023
الدعم السريع: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وعلى استعداد كامل لبحث إمكانية تجديده
19:19 GMT 27.05.2023
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر غرب السودان رغم الهدنة
18:29 GMT 27.05.2023
"الدعم السريع" تتهم الجيش بتحويل مستشفى بالخرطوم لمنصة إطلاق قذائف عشوائية
11:56 GMT 27.05.2023
مصدر دبلوماسي سوداني: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاص لن يعود مجددا إلى السودان بعد مطالبة البرهان باستبداله والبعثة الأممية ستعمل كالمعتاد حتى اختيار بديل بالتشاور معنا
11:43 GMT 27.05.2023
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويجب الإسراع ببدء عملية فاعلة للإغاثة الإنسانية للعالقين في مناطق الحرب والنازحين واللاجئين
11:35 GMT 27.05.2023
11:34 GMT 27.05.2023
الخارجية السعودية تدين تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء